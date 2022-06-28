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Залужный рассказал, сколько ракет РФ выпустила по Украине за последние четыре дня

Наибольшее количество вражеских ракет было выпущено по Украине 4 дня назад – 53 крылатых ракеты

сегодня, 15:29
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские оккупанты только за 4 дня выпустили сто тридцать одну ракету. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином, которую он провел этой ночью.

Залужный рассказал, сколько ракет РФ выпустила по Украине за последние четыре дня

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (фото из открытых источников)

"4 дня назад им из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад — 26 ракет, 2 дня назад — почти 40, за прошедшие сутки — 12. Противник демонстрирует немалую дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. К сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей", — заявил Залужный.

Кроме этого, главнокомандующий Вооруженными силами Украины сообщил, что север Луганщины и Харьковщины являются регионами, где продолжаются наиболее интенсивные боевые действия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в сеть слили данные о пилотах, запускавших ракеты по ТРЦ в Кременчуге . Российские кафиры, запускавшие ракеты по ТРЦ в Кременчуге из стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, служат в 52-м гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку. Эта военная часть 33310 базируется в поселке Шайковка Калужской области. Расследователи выяснили, что на вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят именно те Ту-22М3, которые будут атаковать ракетами Х-22 торговый центр. Командует 52-м авиаполком полковник Олег Тимошин, который и несет непосредственную ответственность за военные преступления, включая обстрел Кременчуга и жертвы среди мирных жителей. Командиром авиационного отряда в/ч 33310 является майор Алексей Иваненко.



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