logo

BTC/USD

20895.86

ETH/USD

1216.31

LTC/USD

56.12

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Удалось обменять пленных: освобождены военные и гражданские украинцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Удалось обменять пленных: освобождены военные и гражданские украинцы

Во время обмена вернули из русского плена украинцев и обменялись телами погибших

сегодня, 15:15
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:
28 июня проведен обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщают на странице управления разведки.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, вернулись на территорию Украины 16 военных, из них два офицера и 14 солдат, одного гражданского украинца. Пять человек из освобожденных имеют тяжелые ранения, они доставлены в больницы. В обмен передано 15 пленных россиян.

В пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (ТОТ) заявили о возвращении тел погибших украинских военнослужащих для захоронения. Забирали тела на территории Запорожской области. В частности, получено 46 тел защитников, из них 21 – это погибшие военные из Мариуполя, оборонявшие "Азовсталь". Операцию провели при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Как писал портал, 27 июня в Кременчуге ракета попала в ТРЦ – продолжаются поисковые работы. Брифинг дал министр Монастырский. По его словам, большинство тел невозможно узнать — они очень обгорели, есть разбросанные фрагменты. В городе работает криминалистическая лаборатория для сбора данных ДНК.

Генпрокурор подчеркнула, что украинцы платят жизнью "пренебрежение безопасностью, борясь с врагом, который ежедневно накрывает огнем школы, сады, больницы и жилые дома" и добавила, что все будет задокументировано и передано в национальный суд и "стать предметом рассмотрения в Гааге".

Однако враг гатив не только по Полтавщине – были обстреляны шесть областей , среди гражданских есть жертвы, есть погибшие дети.

Удалось обменять пленных: освобождены военные и гражданские украинцы

Фото иллюстративное / Pixabay



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!