Удалось обменять пленных: освобождены военные и гражданские украинцы

28 июня проведен обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом сообщают на странице управления разведки.





По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, вернулись на территорию Украины 16 военных, из них два офицера и 14 солдат, одного гражданского украинца. Пять человек из освобожденных имеют тяжелые ранения, они доставлены в больницы. В обмен передано 15 пленных россиян.





В пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (ТОТ) заявили о возвращении тел погибших украинских военнослужащих для захоронения. Забирали тела на территории Запорожской области. В частности, получено 46 тел защитников, из них 21 – это погибшие военные из Мариуполя, оборонявшие "Азовсталь". Операцию провели при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.





Как писал портал, 27 июня в Кременчуге ракета попала в ТРЦ – продолжаются поисковые работы. Брифинг дал министр Монастырский. По его словам, большинство тел невозможно узнать — они очень обгорели, есть разбросанные фрагменты. В городе работает криминалистическая лаборатория для сбора данных ДНК.





Генпрокурор подчеркнула, что украинцы платят жизнью "пренебрежение безопасностью, борясь с врагом, который ежедневно накрывает огнем школы, сады, больницы и жилые дома" и добавила, что все будет задокументировано и передано в национальный суд и "стать предметом рассмотрения в Гааге".







Однако враг гатив не только по Полтавщине – были обстреляны шесть областей , среди гражданских есть жертвы, есть погибшие дети.

Фото иллюстративное / Pixabay

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