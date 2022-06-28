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На вторые сутки в РФ озвучили свою версию удара по Кременчугу

Оккупанты соврали, заявив, что не собирались бить по гражданскому объекту в Кременчуге

сегодня, 15:20 comments1252
Автор:

Кравцев Сергей
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Минобороны России понадобились двое суток, чтобы найти объяснение очередным зверствам своих военных против Украины. при этом в российском оборонном ведомстве продолжают настаивать на том, что они не собирались бить и не били по гражданскому объекту в Украине. После удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге россияне придумали и запустили в сеть несколько фейков, чтобы оправдать действия рашистов. Как передает портал "Комментарии", лживые оправдания своему преступлению Минобороны РФ обнародовало в Telegram.

На вторые сутки в РФ озвучили свою версию удара по Кременчугу

Удар по ТРЦ в Кременчуге. ФОТО: ГСЧС

В частности, в Минобороны России предложили два преступных лживых утверждения. Первый фейк заключается в том, что якобы россияне наносили удар по ангарам с оружием, которое получила Украина от союзников из Европы и США. Второй фейк заключается в том, что возгорание в ТЦ "Амстор" в Кременчуге произошло после детонации снарядов. Циничная ложь россиян также в том, что, по их версии, в торговом центре не было людей, он был заброшен и не работал.                                      

В то же время, как сегодня на брифинге заявил глава МВД Украины Денис Монастырский, военных объектов вокруг ТЦ "Амстор" в Кременчуге в радиусе 5 км не было. Ну, а относительно людей, то все уже видели множество кадров фото и видео, на которых видно, что ТРЦ работал и люди в нем были.

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Источник: https://t.me/mod_russia/17222?fbclid=IwAR3ahq2S49AA2KFWG8jdLr24PqizysWYz6t8w8ybGF8tt8bI-xrn0Akyi_U
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