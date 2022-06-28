Падали на землю и прыгали в воду: показали видео с камер наблюдения при взрыве в Кременчуге

На второй день после того, как российская ракета попала в торговый центр, где находились десятки мирных жителей Кременчуга, появилось видео с камер наблюдения в окрестностях ТЦ "Амстор".

Россия решилась на дерзкий теракт (фото из открытых источников)

На опубликованном видео видно, как отреагировали находившиеся недалеко у озера случайные очевидцы. Так, один из мужчин, отдыхавший с девушкой, нырнул в воду, девушка сбежала. А другой мужчина сразу упал на землю, остальные люди с детьми начали быстро убегать. А еще с другого ракурса видно, как дедушка занес своего внука за дерево, чтобы оградить от взрыва.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на вторые сутки в РФ озвучили свою версию удара по Кременчугу. Минобороны России понадобилось двое суток, чтобы найти объяснение очередным зверствам своих военных против Украины. При этом в российском оборонном ведомстве продолжают настаивать на том, что они не собирались избивать и не избивали по гражданским объектам в Украине. После удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге россияне придумали и запустили в сеть несколько фейков, чтобы оправдать действия рашистов.

Также "Комментарии" информировали о том, что министр Монастырский дал брифинг в Кременчуге . В Кременчуге министр внутренних дел Денис Монастырский дал пресс-брифинг на месте происшествия. По его словам, назначен ряд экспертиз, СБУ проводит расследование. Говорить о том, как произошло попадание и кто действительно виноват, можно будет только после проведения следственных действий. Идентификация тел будет продолжаться несколько дней при условии сбора ДНК-образцов живых родственников. А точное количество жертв будет установлено в течение суток, ведь остается расчистить еще 40% территории сгоревшего ТРЦ.





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