Макрон ответил на призыв Зеленского признать РФ государством-спонсором терроризма

Лидеры Европейского Союза вроде бы на словах готовы максимально помогать Украине, вводя санкции против России, но вот решительно ударить по путинскому режиму не хватает храбрости и желания. Так президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что особенно после удара по Кременчугу Париж готов усиливать санкции против России, но при этом нет необходимости принимать в отношении России квалификацию государства-спонсора терроризма. Как передает портал "Комментарии", об этом французский лидер заявил на пресс-конференции после саммита лидеров G7 в Германии, пишет "Le Figaro".

Зеленский и Макрон. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон отметил, на Западе есть стойкое убеждение относительно того, что Россия в войне против Украины не должна одержать победу. Именно поэтому Киев может уверенно рассчитывать на помощь Европы ровно столько, сколь ко нужно будет. Также Украина может рассчитывать на усиление санкций против России.

При этом президент Франции добавил, что не принимает в отношении России квалификацию государства-спонсора терроризма.

"Нам не нужны какие-то квалификации, чтобы ввести эти санкции против Москвы", – сказал он.

Предшествовал такому заявлению Макрона то, публичный призыв президента Украины Владимира Зеленского к партнерам и союзникам в мире признать Россию государственным спонсором терроризма.

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