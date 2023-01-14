Какой реакции Украина ждет от Запада после удара по Днепру – что может остановить войну

В своем традиционном вечернем обращении 14 января президент Украины Владимир Зеленский много говорил о первом в этом году массированном ракетном ударе РФ по нашей стране, ставшем причиной не только отключений электроэнергии, но гибели и ранению десятков человек из-за "прилета" в жилую многоэтажку в Днепре. В очередной раз украинский лидер призвал Запад предоставить Украине больше оружия. Какие удары должны быть нанесены, чтобы рашистский террор в Украине стал невозможен, путинский режим рухнул, а война прекратилась? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Системы раннего обнаружения запусков ракет и захвата воздушных целей – очевидный приоритет

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"Сам этот ракетный удар был ожидаем. Ведь в последнее время паузы между массированными атаками составляют около 10-14 дней. Но то, какую на этот раз рашисты применили тактику, оказалось несколько неожиданным для нашей ПВО. Ведь при использовании баллистической траектории обнаружить вовремя ракеты гораздо сложнее. Из-за этого и процент сбитых ракет (64%) оказался несколько меньше, чем это было раньше".

С одной стороны – это тревожный сигнал, отмечает эксперт. Можно предположить, что теперь россияне будут использовать именно эту тактику.

В то же время, продолжает он, это и возможность повысить активность переговоров с нашими западными de facto союзниками о предоставлении нам оружия, необходимого для противодействия ракетным угрозам из-за поребрика, которые никуда не делись. Системы раннего обнаружения запусков ракет и захвата воздушных целей – очевидный приоритет, считает Вадим Трюхан. Вместе с системами поражения ракет, в частности, такими как ЗРК "Patriot", "Iris-T" и т.д.

а самом деле, мы должны благодарить наших партнеров за то, что они делают. Без их помощи, энергетическая система была бы уже давно разрушена, – акцентирует эксперт. – Конечно, нам нужно больше. Это очевидно. Однако с кондачка ситуацию и тренды не изменить. Только последовательная профессиональная работа, постоянный диалог не только с правительством и парламентами, но и с экспертными средами, лидерами мнений, внепарламентскими и/или оппозиционными партиями играет свою положительную роль. Кроме того, постоянная коммуникация в СМИ. Без этого на общественное мнение на Западе, на которое ориентируются западные правительства, повлиять сложно". "По моему мнению, именно эти вопросы станут ключевыми в повестке дня очередной встречи в формате "Рамштайн" , назначенной на 20 января. Н

Российская экономика должна начать захлебываться от нефти и газа, не имея возможности их продать

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что ответа на вопрос "Как закончить войну?" на сегодняшний день нет.

совместные учения армий РФ и Беларуси являются тревожными сигналами о новом масштабном наступлении, которое на этот раз готовится намного тщательнее и изощреннее, чем прошлогоднее. Когда это произойдёт – непонятно. Однако понятно, что говорить о завершении войны в варианте, наиболее подходящем Украине, можно будет только, если оно провалится", – подчеркивает политолог. "Более того, некоторые аналитики говорят о том, что мы находимся на пороге по-настоящему большой войны. Грядущая волна мобилизации в РФ, перевод экономики на военные рельсы, кадровые перестановки в командовании российской армии

По мнению Анны Малкиной, для этого нужно несколько важных шагов.

Во-первых, поставки Украине вооружения и боеприпасов в достаточном количестве, которое даст возможность не только отразить наступление, но и провести контрнаступательные операции.

"Именно поэтому в каждом своём обращении президент Зеленский говорит о необходимости наращивания нашими союзниками военной помощи. Определенные подвижки в этом направлении есть. Сначала Польша, а за ней ряд других стран, заявили о готовности поставлять нам танки, – напоминает эксперт. – Психологический барьер пройден. Теперь осталось пройти такой же барьер с самолетами".

Во-вторых, считает Анна Малкина, необходимо добиться решения вопроса об участии армий союзников в войне на территории Украины.

"Конечно, объединенные силы НАТО не будут этого делать, но участие союзников может быть реализовано на основе двухсторонних договоров, – поясняет политолог. – Возможно, подобные договоренности уже существуют, однако их реализация требует определенной формализации. Например, если армия Беларуси – третья сторона – вступит в войну, тогда это даст основания, например, Польше, ввести свои войска в Украину для оказания нам помощи. Это тоже могло бы стать определенным прохождением психологического барьера и количество стран-участниц со временем могло бы увеличиться. В любом случае, помощь профессиональных военных, а не наспех мобилизованных украинцев, была бы намного эффективнее и результативнее".

В-третьих, необходимы усиление экономических санкции и блокировка любых способов их обхождения, уверена Анна Малкина.

"Российская экономика должна начать захлебываться от нефти и газа, не имея возможности их продать. РФ не должна иметь возможность добывать комплектующие для своих ракет и военной техники, – акцентирует политолог. – Падение экономики, к сожалению, не выведет на акции протеста россиян, а лишь создаст дополнительную базу для материально-мотивированных добровольцев. Но ограниченные возможности российского ВПК будут иметь позитивные результаты для победы Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: ключевые составляющие поражения России в этом году — есть ли уже перспективы.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!