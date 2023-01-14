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Силы ПВО ВСУ уточнили, что сегодня прилетело по Украине.

Военным удалось уничтожить 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59

сегодня, 19:21
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Автор:

Моесеенко Валентина

Воздушные С или ВСУ детализировали ситуацию по сегодняшнему ракетному удару: что летело и какие ракеты удалось сбить , пишут "Комментарии".

Силы ПВО ВСУ уточнили, что сегодня прилетело по Украине.

Сбили 25 из 38 выпущенных по Украине ракет рашистами. Фото Міноборони РФ

14 января российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам городов едва ли не всей Украины.

Около 13:00 рашисты осуществили пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря. Всего – 23 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.

В то же время в воздушном пространстве на разных направлениях наблюдалась активность вражеской тактической авиации. Из истребителей Су-35 совершено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59.

Также армия РФ выпустила пять крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре).

Противовоздушная оборона работала в зоне ответственности всех воздушных командований — "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад".

По состоянию на 18:30 на востоке и юге страны противовоздушное сражение продолжается. Враг продолжает атаковать с самолетами тактической авиации. Выпущено еще пять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре из которых сбиты нашей ПВО.

Всего в настоящее время уничтожено 25 из 38 ракет разных типов. В частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59.

Утро 14 января началось с коварного удара по Киеву. Столицу Украины атаковали с северного направления зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-400/С-300, летевшими по баллистической траектории.

Как писали "Комментарии", сегодняшняя массированная ракетная атака России на Украину принесла немало ущерба и жертв среди гражданских. Убить ракетную и беспилотную индустрию РФ



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