Силы ПВО ВСУ уточнили, что сегодня прилетело по Украине.

Воздушные С или ВСУ детализировали ситуацию по сегодняшнему ракетному удару: что летело и какие ракеты удалось сбить , пишут "Комментарии".



Сбили 25 из 38 выпущенных по Украине ракет рашистами. Фото Міноборони РФ

14 января российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам городов едва ли не всей Украины.

Около 13:00 рашисты осуществили пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря. Всего – 23 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.

В то же время в воздушном пространстве на разных направлениях наблюдалась активность вражеской тактической авиации. Из истребителей Су-35 совершено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59.

Также армия РФ выпустила пять крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре).

Противовоздушная оборона работала в зоне ответственности всех воздушных командований — "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад".

По состоянию на 18:30 на востоке и юге страны противовоздушное сражение продолжается. Враг продолжает атаковать с самолетами тактической авиации. Выпущено еще пять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре из которых сбиты нашей ПВО.

Всего в настоящее время уничтожено 25 из 38 ракет разных типов. В частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59.

Утро 14 января началось с коварного удара по Киеву. Столицу Украины атаковали с северного направления зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-400/С-300, летевшими по баллистической траектории.

Как писали "Комментарии", сегодняшняя массированная ракетная атака России на Украину принесла немало ущерба и жертв среди гражданских. Убить ракетную и беспилотную индустрию РФ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!