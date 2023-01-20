Какие союзники России помогают Путину в войне против Украины

Украинцы ожидают международную поддержку от западных союзников, чтобы противостоять российской агрессии. Однако какие страны в этой войне помогают России? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Путин и его союзник Ким Чен Ин. Фото из открытых источников

Главным союзником Путина в войне против Украины является Беларусь и ее диктатор Александр Лукашенко. Белорусский президент разрешил использовать территорию своей страны для полномасштабного вторжения в начале войны. Сейчас же Лукашенко разрешает запускать с военных баз самолеты, выпускающие ракеты по Украине. Кроме того, белорусский диктатор разрешил тренироваться в своей стране русским солдатам и передал военную технику России.

Еще одним важным союзником для России является Иран. Благодаря иранским дронам-камикадзе российские войска совершали осенью атаки по критически важной энергетической инфраструктуре Украины. Сначала мусульманская страна возражала, что отправляла беспилотники в Россию, однако в декабре иранские представители заявили, что дроны были отправлены в РФ еще до войны. Как сообщают разведки западных стран, отношения между Россией и Ираном выросли до полноценного военного партнерства.

Другой диктатор из Северной Кореи Ким Чен Ын также является союзником Путина. В декабре стало известно, что КНДР продала российским наемникам из группы Вагнера оружие, кроме того, Россия раньше покупала у Северной Кореи артиллерийские снаряды.

Хотя Китай и не одобрил полномасштабное вторжение Путина, азиатская страна наращивает торговлю с Москвой. Китай все больше импортирует дешевые российские ресурсы, попавшие под санкции Запада, тем самым спонсирует диктаторский режим Путина.

Еще одним союзником России можно назвать Южно-Африканскую Республику. Руководство страны хочет провести совместные военные учения с Россией и Китаем. Кроме того, у военных баз ЮАР были замечены российские корабли, получавшие неизвестный груз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Беларуси может быть большее количество российских военных, ведь те прячутся в цистернах на железной дороге.

Также "Комментарии" писали о том, что на западном фронте без изменений, ведь по итогам встречи на военной базе Рамштайн не было принято необходимое для Украины решение.

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