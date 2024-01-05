Какие ожидания от поддержки западных партнеров: что сейчас на фронте вынуждена делать Украина

Пока в США разводят руками касательно новых пакетов помощи Украине, российская оккупационная армия атакует практически по всему фронту. В том числе в районе Бахмута, где еще недавно украинские военные осуществляли удачные контратаки. Гремит Авдеевка, продолжаются интенсивные наступательные действия противника на Купянском направлении, а также в районе Часов Яра. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего в обозримом будущем ожидать от российско-украинской войны, ситуации в ней и вокруг нее.

ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины

Есть вариант, при котором США станут постепенно опускать планку помощи Украине

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким комментарием:

Учитывая сокращение поддержки, мы не можем продвигаться, пробивать российскую оборону. Приходится сосредотачиваться на том, чтоб обороняться самим". "Ожидания пока не самые радужные. Есть проблемы с финансированием со стороны США. Мы получили последнюю партию вооружений на 250 млн долларов в конце прошлого года. И более, как дали понять в Белом доме, у них нет денег для новой военной поддержки Украины – до ее принятия Конгрессом США

Помощь со стороны ЕС в 50 млрд евро тоже блокируется Венгрией, напоминает эксперт.

Ее будут сокращать. Не исключено, что таким образом нас будут склонять к переговорам", – отмечает Иван Ступак. "Есть вариант, при котором США станут постепенно опускать планку помощи Украине. И в Госдепе уже заявили, что наша страна может не рассчитывать на помощь на уровне 2022-2023 годов

При этом, акцентирует он, санкции с РФ никто не снимет вплоть до деоккупации наших территорий. Об этом Запад говорит четко. Так что даже при "заморозке" РФ продолжит медленно умирать – экономически и геополитически, прогнозирует эксперт.

Сейчас нам надо перейти в оборону, накопить силы

По словам эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, война перешла в стадию позиционной. Фактически зашла в тупик.

"Нам необходимо переходить в стратегическую оборону. Об этом завил главком Залужный, это подтвердил и верховный главнокомандующий президент Зеленский. А, чтобы мы перешли в такую оборону, принимается соответствующее решение высшим военно-политическим руководством на Ставке верховного главнокомандующего. После чего высшее военное руководство даст необходимые директивы войскам. Всё это осуществляется не быстро (ведь стратегическое наступление и стратегическая оборона – разные виды ведения боевых действий). Но нужная подготовка, думаю, велась заранее", – отмечает Олег Стариков.

Армия, подчеркивает он, не может быть лучше государства. Какое государство – такая и армия. И, чтоб армия стала лучше, нужно чтоб государство обеспечивало ее всем необходимым, как прописано в нашем законодательстве.

должен не насильно загоняться в армию, а идти туда добровольно. Иначе он не будет качественно выполнять задачи по ведению боевых действий. Как следствие – во время боевых действий такой контингент или гибнет, или сбегает, или сдается. Об этом говорит военная наука", – акцентирует эксперт. "За оборону страны отвечает Кабмин, а за ведение войны – вооруженные силы. И, чем лучше государство обеспечивает вооруженные силы (вооружением, боеприпасами, амуницией, мобилизационным ресурсом), нем они лучше воюют. Причем мобилизационный ресурс

Лишь всё вместе (качественные вооружение, боеприпасы, амуниция, мобилизационный ресурс) дает эффект, поясняет он.

"Сейчас нам надо перейти в оборону, накопить силы, – поясняет Олег Стариков. – Противник же продолжит воздушно-наземные (передвижения войск вместе с авиацией), наземные (чисто сухопутка) и воздушные (массированные ракетно-дроновые удары типа тех, что Украина пережила 29 декабря и 2 января) операции. Ресурс для этого у РФ есть, ВПК запущен в три смены. Хватает и мобилизационного ресурса. Армию увеличивают до 1,5 млн. Проводят админреформу своих вооруженных сил. Кремль хочет решить задачи не столько территориальные (как минимум – захват Донецкой и Луганской областей в их админграницах), сколько политические (демилитаризация Украины, нейтральный статус)".

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