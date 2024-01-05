Какие ожидания от поддержки западных партнеров: что сейчас на фронте вынуждена делать Украина

Пока в США разводят руками касательно новых пакетов помощи Украине, российская оккупационная армия атакует практически по всему фронту. В том числе в районе Бахмута, где еще недавно украинские военные осуществляли удачные контратаки. Гремит Авдеевка, продолжаются интенсивные наступательные действия противника на Купянском направлении, а также в районе Часов Яра. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", чего в обозримом будущем ожидать от российско-украинской войны, ситуации в ней и вокруг нее.
ВСУ. Фото: Facebook Министерства обороны Украины
Есть вариант, при котором США станут постепенно опускать планку помощи Украине
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким комментарием:
"Ожидания пока не самые радужные. Есть проблемы с финансированием со стороны США. Мы получили последнюю партию вооружений на 250 млн долларов в конце прошлого года. И более, как дали понять в Белом доме, у них нет денег для новой военной поддержки Украины – до ее принятия Конгрессом США
. Учитывая сокращение поддержки, мы не можем продвигаться, пробивать российскую оборону. Приходится сосредотачиваться на том, чтоб обороняться самим".
Помощь со стороны ЕС в 50 млрд евро тоже блокируется Венгрией, напоминает эксперт.
"Есть вариант, при котором США станут постепенно опускать планку помощи Украине. И в Госдепе уже заявили, что наша страна может не рассчитывать на помощь на уровне 2022-2023 годов
. Ее будут сокращать. Не исключено, что таким образом нас будут склонять к переговорам", – отмечает Иван Ступак.
При этом, акцентирует он, санкции с РФ никто не снимет вплоть до деоккупации наших территорий. Об этом Запад говорит четко. Так что даже при "заморозке" РФ продолжит медленно умирать – экономически и геополитически, прогнозирует эксперт.
Сейчас нам надо перейти в оборону, накопить силы
По словам эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, война перешла в стадию позиционной. Фактически зашла в тупик.
"Нам необходимо переходить в стратегическую оборону. Об этом завил главком Залужный, это подтвердил и верховный главнокомандующий президент Зеленский. А, чтобы мы перешли в такую оборону, принимается соответствующее решение высшим военно-политическим руководством на Ставке верховного главнокомандующего. После чего высшее военное руководство даст необходимые директивы войскам. Всё это осуществляется не быстро (ведь стратегическое наступление и стратегическая оборона – разные виды ведения боевых действий). Но нужная подготовка, думаю, велась заранее", – отмечает Олег Стариков.
Армия, подчеркивает он, не может быть лучше государства. Какое государство – такая и армия. И, чтоб армия стала лучше, нужно чтоб государство обеспечивало ее всем необходимым, как прописано в нашем законодательстве.
"За оборону страны отвечает Кабмин, а за ведение войны – вооруженные силы. И, чем лучше государство обеспечивает вооруженные силы (вооружением, боеприпасами, амуницией, мобилизационным ресурсом), нем они лучше воюют. Причем мобилизационный ресурс должен не насильно загоняться в армию, а идти туда добровольно. Иначе он не будет качественно выполнять задачи по ведению боевых действий. Как следствие – во время боевых действий такой контингент или гибнет, или сбегает, или сдается. Об этом говорит военная наука", – акцентирует эксперт.
Лишь всё вместе (качественные вооружение, боеприпасы, амуниция, мобилизационный ресурс) дает эффект, поясняет он.
"Сейчас нам надо перейти в оборону, накопить силы, – поясняет Олег Стариков. – Противник же продолжит воздушно-наземные (передвижения войск вместе с авиацией), наземные (чисто сухопутка) и воздушные (массированные ракетно-дроновые удары типа тех, что Украина пережила 29 декабря и 2 января) операции. Ресурс для этого у РФ есть, ВПК запущен в три смены. Хватает и мобилизационного ресурса. Армию увеличивают до 1,5 млн. Проводят админреформу своих вооруженных сил. Кремль хочет решить задачи не столько территориальные (как минимум – захват Донецкой и Луганской областей в их админграницах), сколько политические (демилитаризация Украины, нейтральный статус)".
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