Какая вероятность, что Россия нападет на одну из европейских стран: о чем говорят угрозы Москвы

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключают агрессии РФ против Европы и призывает европейцев мобилизоваться. Представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Польши о том, что Украине нужно большее вооружений на фоне российских массированных атак, намекает, что российские ракеты могут прилететь и в Польшу. Бывший президент РФ, замсекретаря Совбеза страны-агрессора Дмитрий Медведев без всяких намеков угрожает французам (за то, что МИД Франции поддержал право Украины на самооборону – с ударами по российской территории) и оскорбляет их. О чем говорят эти заявления? Какова вероятность, что Россия таки нападет на одну из европейских стран (или не одну)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Украине нужно максимально доносить до всего мира, что это не только наша война

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"НАТО и ЕС, как по мне, достаточно четко понимают, что Россия без завершения боевых действий в Украине не способна совершать какие-то агрессивные действия касательно них. Потому тамошние политики могут делать громкие заявления".

По словам эксперта, позиция того же Туска вполне понятна. Он должен в значительной мере продолжать курс предыдущего правительства. К тому же сам относится к Украине очень хорошо.

"Польша является стратегическим союзником Украины, продолжает мощно поддерживать нас в военно-техническом плане. Ну, а политический опыт у Туска – один из наибольших в современной Европе", – акцентирует Евгений Магда.

Касательно заявления РФ – тут, отмечает эксперт, есть своя понятная внутренняя логика. В середине марта, напоминает он, состоится переизбрание Путина на новый президентский срок. И этому подчинена, в том числе, вся внешнеполитическая деятельность российской власти. Соответственно, будут снова и снова звучать заявления, подобные тем, что делают Захарова и Медведев, поясняет Евгений Магда.

"Что касается Украины – нам следует продолжать бороться против российской агрессии. И максимально доносить до всего мира, что это не только наша война, что РФ пойдет дальше, если ее не сокрушить и санкциями, и украинскими руками, в которые следует вложить как можно больше оружия", – заключает эксперт.

Путин не отрекался от своего ультиматума – откат НАТО к границам 1997 года

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан акцентирует, что готовиться к войне европейцев призывает не только польское руководство. Об этом, напоминает он, говорил министр обороны ФРГ, об этом постоянно твердят представители балтийских государств.

"В Европе, похоже, постепенно сформировалось понимание, что нынешняя т.н. РФ во главе с военным преступником Путиным не остановится ни перед чем в своих попытках создать советскую империю 2.0. Понятно, что Украина для такой России – это способ усилиться, ресурс. Ведь наихудший сценарий, который рисуют некоторые аналитики — это поражение Украина, захват россиянами всей нашей территории – и поголовная мобилизация порабощенного населения (как уже происходило на временно оккупированных территориях). Плюс — использование наших ресурсов, заводов и так далее для усиления имперской армии. Которая пойдет дальше", – отмечает эксперт.

Путин, продолжает Вадим Трюхан, не отрекался от своего ультиматума — откат НАТО к границам 1997 года. Он хочет восстановления зоны влияния, которое было у СССР. Фактически — новый Варшавский договор, но в современных реалиях, поясняет экс-дипломат.

"В краткосрочной перспективе прямое вторжение РФ в одну из стран НАТО маловероятно, – считает он. – Нет у нее на данный момент таких ресурсов. Их у страны-агрессора нет даже на то, чтоб вторгнуться в Черниговскую область или Киевскую. Нужно минимум полгода, чтоб подготовить серьезное соединение сухопутных подразделений (200-300 тысяч) и, к примеру, атаковать Польшу. Или Финляндию. Или Эстонию".

Но нельзя исключать нечаянное (или якобы нечаянное) поражение территории одной из держав-членов НАТО российскими ракетами, предупреждает Вадим Трюхан.

"Уже были, – напоминает эксперт, – прецеденты в Польше (обломки ракеты и просто пролет ракеты над территорией), в Румынии (дроны). Да, в РФ будут говорить, что они — не специально. Могут даже пытаться спихивать всё на Украину. Но на самом деле это будет спланированная операция. Чтоб показать, что они могут пойти еще дальше. Чтоб посеять панику, страх среди населения той или иной страны-члена НАТО. И это весьма реалистичный сценарий. Который уже считывают в Европе. И, надеюсь, готовятся".

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