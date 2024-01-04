Ситуация в районе Бахмута: враг подтягивает подкрепления и несет потери

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Марьян Ощановский
В районе Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, враг несет тяжелые потери и планирует подтянуть резервы. Об этом сообщил командир батальонно-тактической группы 4 БрОП Национальной гвардии Украины, полковник Сергей Сидорин, передает портал "Комментарии".
Бои в районе Бахмута продолжаются второй год. Фото из открытых источников
По словам офицера, Бахмутское направление до сегодняшнего дня остается одной из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения.
Полковник отметил, что сейчас в районе Бахмута враг уменьшил активность авиации, но зато существенно активизировал применение артиллерии и ударных дронов.
На направлении населенных пунктов Клещеевка и Андреевка россияне также не имели успеха. В течение недели линия фронта остается на месте, отметил Сергей Сидорин.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутаты Верховной Рады должны не продуцировать нелепые инициативы относительно процедуры мобилизации в Украине, а вместо этого при написании законопроектов, прежде всего, ориентироваться на рекомендации военнослужащих. Майор ВСУ отметил, что, в отличие от украинских депутатов и граждан, российские оккупанты не тратят время на внутренние дискуссии и медийные соревнования.
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