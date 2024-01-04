Ситуация в районе Бахмута: враг подтягивает подкрепления и несет потери

В районе Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, враг несет тяжелые потери и планирует подтянуть резервы. Об этом сообщил командир батальонно-тактической группы 4 БрОП Национальной гвардии Украины, полковник Сергей Сидорин, передает портал "Комментарии".

Бои в районе Бахмута продолжаются второй год. Фото из открытых источников

По словам офицера, Бахмутское направление до сегодняшнего дня остается одной из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения.

"Горячим является направление населенного пункта Богдановка, где противник подошел к окраинам населенного пункта и закрепился там. Но населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины. Также противник подтянул свежие подразделения, пытаясь продвинуться к населенному пункту Ивановское. Но за последнюю неделю враг не имел успеха на данном направлении", — рассказал Сергей Сидорин.

Полковник отметил, что сейчас в районе Бахмута враг уменьшил активность авиации, но зато существенно активизировал применение артиллерии и ударных дронов.

На направлении населенных пунктов Клещеевка и Андреевка россияне также не имели успеха. В течение недели линия фронта остается на месте, отметил Сергей Сидорин.

"Захватчики пытаются с направления Курдюмовки проводить штурмовые действия, чтобы вытеснить наши подразделения за железную дорогу, но успеха не имеют. Противник понес потери. Сейчас ждет новых подразделений", — рассказал полковник.

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