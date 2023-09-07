Как военная разведка Украины меняет исход войны – главные триумфы

В четверг, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. Руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) уже поздравил коллег и даже загадал желание. Что можно сказать о деятельности украинской военной разведки последнего времени? Какие ожидания от ГУР в будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Военная разведка Украины. Фото из открытых источников

Военная разведка демонстрирует в последнее время эффективную работу в плане проведения конкретных операций

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж поделился таким комментарием:

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"Прежде всего, хочу поздравить коллег с этим знаменательным днем. Желаю оперативной удачи и больших побед! Наша военная разведка демонстрирует в последнее время эффективную работу в плане проведения конкретных операций. Речь, к примеру, о получении конкретных данных касательно планов противника. В том числе – о начале российской агрессии 24 февраля 2022 года. Вместе с коллегами украинская разведка сумела добыть данные о дате вторжения, о месте нанесения ударов и так далее. Что помогло нам соответствующим образом подготовиться, сломав в итоге вражеские планы на блицкриг. Это стратегическая информация, имеющая первостепенное значение. И она, понятно, не могла стать достоянием общественности".

То же самое, продолжает генерал, касается другой информации, когда мы получали четкие данные о перспективах нанесения вражеских ударов по тем или иным регионам нашей страны. Это позволяло иногда упреждать такие удары, а иногда – соответствующим образом к ним подготовиться.

"Была знаковая операция по получению данных касательно передвижения флагмана Черноморского флота РФ – крейсера "Москва". Тут слажено сработали и наша разведка, и наши моряки, и силы береговой охраны, и силы спецопераций, и СБУ. Что в итоге привело к потоплению данного крейсера. Выявили его слабые места — и нанесли разительный удар. Это комплексный подход. И блистательное исполнение", – подчеркивает Николай Маломуж.

По его словам, значительно расширилась работа нашей разведки на территории России. И в политическом секторе, и в спецслужбах, и в военной структуре — практически везде есть наша агентура, отмечает эксперт. И мы получаем важнейшие данные. Как, к примеру, с заседания коллегии Минобороны РФ в декабре прошлого года, когда Кремль принял новую стратегию — затяжной войны, формирования почти миллионной армии, поднятия ВПК по конкретным направлениям.

Вербовка летчика, подготовка к этой операции, ее сопровождение. В целом военная разведка Украины, безусловно, выросла значительно. И, уверен, продолжит свой рост". "Один из важнейших элементов разведки – техническая. Она проникает во вражеские системы управления, анализа, считывает вражеские команды непосредственно в зоне боевых действий. Симбиоз данных агентурой и технической разведок позволяет действовать более эффективно, – поясняет генерал. – Безусловно, на новый уровень вышли наши диверсионные операции на территории противника. Был целый каскад таковых на территории временно оккупированного Крыма, да и в самой России. Подрывы на аэродромах, диверсии на Крымском мосту, уничтожения складов с боеприпасами, хранилищ ГСМ. Знаковым моментом стала и недавняя высадка наших спецов в Крыму. Пока точечная. Но дающая понять, что такое – возможно, что зону подобных операция можно и нужно расширять... Можно вспомнить и недавнее перемещение российского вертолета Ми-8 на территорию Украины.

Позитивом есть то, что ГУР руководят молодые энергичные люди

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан акцентирует, что история формирования украинских разведорганов — сложная, противоречивая. По его словам, при разных президентах наша разведка (и военная, и внешняя, и пограничная, а теперь и — специальных операций) то поднималась, то сдавала.

"Сильный удар был нанесен во время президентства Януковича. Очень медленно украинская разведка восстанавливалась при президенте Порошенко, да и позднее, когда к власти пришел Зеленский. Но с началом широкомасштабного российского вторжения, даже несколько ранее, были приняты определенные меры, которые укрепили военную разведку. Которая сегодня отмечает свой профессиональный праздник, с чем мы ее, конечно, поздравляем! Желаем всяческих успехов, решения поставленных задач, сохранения своих жизней! С началом широкомасштабной российской интервенции высшее военно-политическое руководство Украины, как по мне, сумело обеспечить военную разведку необходимым (и в финансовом отношении, и в техническом, и касательно личного состава) для решения новых сложных задач", – отмечает эксперт.

Позитивом он считает, что ГУР руководят молодые энергичные люди, что непосредственный руководитель – Буданов – одновременно является и главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

по глубоким тылам противника, включая непосредственно РФ. И недавнее десантирование на мысе Тарханкут с серьезными последствиями для обороноспособности противника во временно оккупированном Крыму. И успешная переправка в Украину российского вертолета. И ряд других операций, о которых мы не узнаем, как минимум, до окончания войны", – подчеркивает Василий Богдан. "Это говорит о значимой роли, которое руководство страны отводит данному структурному подразделению сектора безопасности и обороны. И с этой ролью военная разведка замечательно справляется. Доказательство тому – и участившиеся атаки дронами

Всё это, уверен он, дает повод говорить, что украинская военная разведка набирает серьезных оборотов, оттачивает мастерство. Успешно и результативно конкурируя уже с коллегами из стран-партнеров.

"Есть информация, что и в США, и в Европе позитивно оценивают работу ГУР, считая, что таким образом накапливается очень ценный опыт. Ведь проведение тех же скрытых операций дает свой результат, – поясняет генерал. – А также добавляет уверенности в том, что военная разведка на своем место и успешно может решать вопросы, которые на нее возложены. Можно только пожелать продолжения успешных спецопераций, чтобы это способствовало скорейшему освобождению всех наших территорий от захватчиков".

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