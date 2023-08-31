Британская разведка указала на проблемы России из-за атаки украинских дронов

Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневный отчет, в котором разведка проанализировала одну из самых масштабных атак беспилотников на территорию России.

Уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3 в Сольце. Фото из открытых источников

Британская разведка указывает, что дроны-камикадзе совершили самую большую атаку на территорию РФ с начала полномасштабной войны сразу на пяти направлениях. Взрывы фиксировались в Брянске, Рязани, Москве и области.

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Отдельное внимание привлекла атака на авиабазу в Пскове, близ границы с Эстонией. Удар беспилотников повредил и, возможно, уничтожил несколько российских военных самолетов. Всего в августе территорию России, по меньшей мере, атаковали 25 раз.

Британская разведка указывает на проблемы РФ в обнаружении дронов.

"Многие из этих БПЛА достигли своих целей, что, вероятно, означает, что российская ПВО испытывает трудности с их обнаружением и уничтожением", — пишут в отчете разведки и добавляют, что "Россия переосмысливает свою позицию противовоздушной обороны в районе между Украиной и Москвой" .

Разведка Британии анализирует, что ранее россияне отреагировали на атаки дронов, рассредоточили и убрали свои самолеты с территории вблизи украинской границы. Однако теперь им придется пересмотреть свои позиции ПВО, ведь беспилотники проходят российскую защиту и попадают по таким далеким от границы авиабазам, как в Пскове и Сольцах, где базировались российские самолеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина впервые уничтожила стратегический ядерный бомбардировщик РФ.

Также "Комментарии" писали, что Михаил Подоляк объяснил мотивы российских военных совершить масштабную атаку на украинскую столицу.