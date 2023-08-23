В тылу ВСУ сел вертолет армии РФ

Российский вертолёт Ми-8 со всем экипажем перелетел в Украину, и, вероятно, сдал боевую машину ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии".

Вертолет оккупантов. Фото - УП

"Эта история обещает стать легендарной — по сообщению российского канала, две недели назад российский Ми-8 перелетел на аэродром поселка Полтава Харьковской области. Российский блогер назвал это отказом навигации, хотя на самом деле очевидно, что никакого отказа быть не может — Полтава в 300 км от линии фронта, туда случайно не залететь, только намеренно. Вертолёт летит над землей по хорошо видимым ориентиром, такой дальний маршрут требует подготовки", — написал об этом инциденте украинский журналист Юрий Бутусов.



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Позже факт посадки вертолета подтвердил пресс-секретарь Главного разведывательного управления Минобороны Андрей Юсов. Официальные подробности об этой операции или инциденте ГУР пообещал сообщить позже.

Первыми его стали обсуждать в российских военных пабликах. В частности, в одном из них утверждалось, что вертолет сел на украинских аэродром из-за ошибки навигационных систем. А украинские бойцы открыли по нему огонь, в результате чего двое членов экипажа были убиты, а капитан — ранен.

"Экипаж по каким-то причинам, потерял ориентировку и пересёк ленточку... Попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно. Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку. Аэродром оказался аэродромом Полтава Украина. Поняв куда сели, сделали попытку взлететь, но были расстреляны в вертолёте на земле. Бортовой и правак предположительно 200, командир 300", — заявляют рашисты.

Тем временем, Украина уничтожила мощное русское оружие: большой взрыв в Крыму.

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