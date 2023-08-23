Украина уничтожила мощное русское оружие: большой взрыв в Крыму (ВИДЕО)



















Главное управление разведки Украины сообщило, что 23 августа на мысе Тарханкут в аннексированном Крыму был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Также в ГУР выложили видео с ударом по российской военной технике.

Украина уничтожила ЗРК С-400 "Триумф"

23 августа крымские Telegram–каналы начали распространять информацию о взрывах в Крыму. Также публиковались фото с большим столбом дыма. Первоначально сообщалось об ударе по береговому ракетному комплексу "Бастион", однако впоследствии появилась официальная информация от ГУР об уничтожении ЗРК С-400.

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"23 августа 2023 около 10.00 вблизи села Оленевка произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", — сообщили в ГУР.

Также украинские разведчики опубликовали видео момента попадания по российской военной технике, которое можно просмотреть ниже:

В результате удара была уничтожена сама система, а также установленные на ней ракеты и личный состав. В ГУР сообщили, что РФ имеет ограниченное количество этих систем, поэтому такой удар будет оказывать серьезное влияние на оборону россиян в Крыму.

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система, поступившая на вооружение России в 2007 году и считающаяся комплексом нового поколения. Эта система была создана для сбивания самолетов разных типов, баллистических ракет и других целей. С-400 "Триумф" может производить обстрел сразу 80 целей с наведением на них 160 ракет. Максимальная дальность поражения системы – 380 км. За время войны Украина уничтожила уже четыре комплекса С-400 "Триумф", включая атакованный 23 августа.

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