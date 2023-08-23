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Украина уничтожила мощное русское оружие: большой взрыв в Крыму (ВИДЕО)

Украинские военные успешно атаковали российскую технику в Крыму и показали запись уничтожения.

сегодня, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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Главное управление разведки Украины сообщило, что 23 августа на мысе Тарханкут в аннексированном Крыму был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Также в ГУР выложили видео с ударом по российской военной технике.

Украина уничтожила мощное русское оружие: большой взрыв в Крыму (ВИДЕО)

Украина уничтожила ЗРК С-400 "Триумф"

23 августа крымские Telegramканалы начали распространять информацию о взрывах в Крыму. Также публиковались фото с большим столбом дыма. Первоначально сообщалось об ударе по береговому ракетному комплексу "Бастион", однако впоследствии появилась официальная информация от ГУР об уничтожении ЗРК С-400.


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"23 августа 2023 около 10.00 вблизи села Оленевка произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф", — сообщили в ГУР.

Также украинские разведчики опубликовали видео момента попадания по российской военной технике, которое можно просмотреть ниже:

В результате удара была уничтожена сама система, а также установленные на ней ракеты и личный состав. В ГУР сообщили, что РФ имеет ограниченное количество этих систем, поэтому такой удар будет оказывать серьезное влияние на оборону россиян в Крыму.

С-400 "Триумф" – зенитная ракетная система, поступившая на вооружение России в 2007 году и считающаяся комплексом нового поколения. Эта система была создана для сбивания самолетов разных типов, баллистических ракет и других целей. С-400 "Триумф" может производить обстрел сразу 80 целей с наведением на них 160 ракет. Максимальная дальность поражения системы – 380 км. За время войны Украина уничтожила уже четыре комплекса С-400 "Триумф", включая атакованный 23 августа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина впервые уничтожила стратегический ядерный бомбардировщик РФ.

Также "Комментарии" писали об украинских военных, которые уничтожили три лучших танка Путина.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1xfeyf35NMc&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D
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