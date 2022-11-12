Известно, в какой украинский город бегут российские военные после отступления из Херсона.

После бегства из Херсона руссийские войска увеличивают свое присутствие в Мариуполе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Колонна руссийских военных. Фото: из открытых источников

11 ноября украинские власти официально объявили об освобождении Херсона от российской оккупации. В центр города вошли ВСУ, а местные жители радостно приветствовали их. Соответствующие кадры попали в соцсети.

Во время отступления, которое официально принял министр обороны России Сергей Шойгу, российские войска взрывали мосты через Днепр, таким образом замедляя и блокируя движение украинских военных. Кроме того, не все российские солдаты успели скрыться из Херсона и теперь ВСУ ищет переодетых военных РФ в гражданской одежде.

Как сообщает Цаплиенко, жители временно оккупированного Мариуполя утверждают, что в их городе заметно увеличилось количество российских оккупантов. Мариупольцы публикуют фото и видео с приездом российских военных, которые, вероятно, приехали из освобожденного Херсона. Просмотреть одно из следующих видео можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что израильская техника была впервые зафиксирована на украинском фронте с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. По словам украинского солдата, эта техника спасает жизнь украинских военных на полях боя и вне его.

Также "Комментарии" писали о том, что не только россияне воюют в Украине. Российская Федерация вовлекает в свои силы боевиков с Ближнего Востока. Они заключают контракты с частной военной организацией "Вагнер".

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