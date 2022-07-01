Июльский прогноз: в чем помогут Украине переговоры – где ждем изменений

Несмотря на титанические усилия наших дипломатов за июнь так и не произошло перелома в войне. Потому есть большие надежды, что ситуация будет меняться на дипломатическом и военном фронте уже в начавшемся июле. Чего и почему ждем на внешнеполитическом (дипломатия, переговоры) фронте? Какие есть возможности для прорыва, какие риски? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Акция в поддержку Украины. Фото: DW

Украинская власть продолжит добиваться прогресса по двум основным направлениям

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что внешнеполитический фронт в июле будет двигаться под влиянием непосредственно боевых действий.

"Украинская власть продолжит добиваться прогресса по двум основным направлениям: санкции против россии и поддержка нашей страны вооружением. Определенный оптимизм в плане оружия нам позволяет проявлять последний саммит НАТО . На нем к присутствующим обратился украинский президент Владимир Зеленский, который заявил, что войну Украина должна завершить победой на поле боя. Для этого нам нужно современное наступательное оружие, системы ПВО. В этом направлении и продолжит свою работу украинская дипломатия", – прогнозирует Петр Олещук.

Еще одно направление – санкции. Здесь, по словам политолога, серьезные наработки представила не так давно группа Ермака — Макфола.

"Необходимо продолжить отказ цивилизованных стран от российских энергоресурсов. Это ключевая санкционная задача на ближайшее время. Важное направление — признание россии государством — спонсором терроризма со стороны США. Определенные решение на этом пути уже приняты, осталось дождаться их финализации. Кроме того, – акцентирует политолог, Украина продолжит имплементацию норм, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС ".

Еще одно важное направление — решение вопроса с экспортом украинского зерна.

"Не смотря на проведенные ранее консультации между Турцией и россией, Украина скептически относится к переговорам, поскольку доверять рф нельзя. Основные усилия по разблокировке украинского экспорта должны быть реализованы путем усиления украинской береговой обороны при поддержке западных партнеров", – уверен Петр Олещук.

Главной темой станет вопрос разблокирования нашего зернового экспорта

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля не сомневается, что в июле продолжатся обращения украинского президента к парламентам различных стран, его онлайн выступления на всякого рода форумах.

"Будут и какие-то рабочие встречи с представителями западных государств относительно военной, энергетической, экономической поддержки Украины", – прогнозирует эксперт.

Главной же темой внешнеполитической деятельности для Украины в июле, по мнению Владимир Воли, станет вопрос разблокирования нашего зернового экспорта.

"Проблема становится всё острее в связи с тем, что на подходе новый урожай, а мест для его хранения почти нет, потому что мы не экспортировали прошлогодние запасы, – поясняет эксперт. – Возможно, появится некий формат, рабочий механизм, который позволит разблокировать наши порты – и вывезти зерно по морю".

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