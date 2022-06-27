Вывоз украинского зерна – Турция говорит о прогрессе: так ли это – когда Украина разминирует свои порты

Главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью итальянскому изданию Il Messaggero заявил о неких успехах в переговорах по вывозу украинского зерна из заблокированных россиянами портов. Якобы был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. И есть надежда, что корабли, груженные зерном, будут выведены как можно скорее. Эксперты специально для издания "Комментарии" оценили перспективы переговоров о гуманитарных коридорах в Черном море.

Зерно. Фото: из открытых источников

Страна-агрессор не должна получить возможность использовать разминированные гуманитарные коридоры для попытки высадить десант

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер поясняет:

"Что касается вероятности разблокирования украинских портов для вывоза зерна. Сейчас идут переговоры между Украиной, Турцией, Россией и представителями ООН. Были отдельные переговоры между министрами МИД и обороны РФ и Турции. Но пока подвижек на этом направлении нет".

Ключевыми, отмечает эксперт, остаются абсолютно справедливые требования Украины – не просто о неких заверениях о ненападении РФ с моря в случае разминирования портов (словам россиян мы не верим), а о реальных механизмах, которые бы обезопасили тот же Одесский порт.

"Страна-агрессор не должна получить возможность использовать разминированные гуманитарные коридоры для попытки высадить десант. Переговоры идут, разные форматы рассматриваются. Но куда больше перспектив в силовом варианте решения этого вопроса, чем в неких соглашениях", – считает Евгения Габер.

Турция будет пытаться поправить свой имидж на Западе

По словам эксперта Национального института стратегических исследований Николая Замикулы, исходя из сигналов, которые звучат в информационной плоскости, есть предпосылки для достижениях неких договоренностей и компромиссов. Но пока что четкого плана и графика его выполнения не видно.

"Проговаривается вариант, что Турция будет обеспечивать конвоирование судов из Одессы в безопасное место, к Босфору. Но всё упирается в вопрос разминирования Украиной подходов к Одесскому порту для обеспечения гуманитарного коридора. Ведь это подрывает обороноспособность Одессы. Под вопросом и роль российского флота в этих операциях. Понятно, что рф хочет использовать ситуацию с выгодой для себя. Настаивая то на конвоировании судов с зерном, то на их досмотре, что для Украины неприемлемо", – поясняет Николай Замикула.

То есть, отмечает он, переговоры, пусть и не публичные, продолжаются.

"Если какие-то договоренности будут достигнуты, Анкара использует это в своем диалоге с Западом, чтобы показать конструктивную роль Турции в разрешении актуального вопроса безопасности Черноморского региона, которые затрагивают глобальные проблемы продовольственного кризиса. Тем самым Турция будет пытаться поправить свой имидж на Западе, пошатнувшийся и после не введения ей санкций против РФ, и из-за блокирования евроатлантической интеграции Швеции и Финляндии, и из-за намерений начать новую операцию в Сирии", – отмечает эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ ликвидировали командира мотострелковой роты оккупантов.

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