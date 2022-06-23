Время поджимает: почему у Украины только один вариант – как быть с зерном в портах

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил об инсинуациях со стороны России на тему первопричин глобального продовольственного кризиса. Он также отметил, что конкретных договоренностей о проведении переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН относительно решения вопроса вывоза зерна из заблокированных РФ портов пока нет. Хоть, по некоторым данным, соответствующая встреча должна состояться на следующей неделе. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему Украине важно возить зерно именно морем, а также с чем связано то, что обговариваемый российско-турецкий вариант для нас неприемлем.

Зерно. Фото: из открытых источников

Сухопутные поставки зерна из Украины нам не выгодны

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказывает:

"У нас осталось зерно прошлого урожая – более 20 миллиона тонн. А вскоре собирать новый, который вместе с масленичными, по прогнозам, составит около 60 миллиона тонн. И у нас просто не хватит элеваторов, чтобы всё это сохранить. Учитывая, в том числе, что часть элеваторов осталась на временно оккупированной территории, а часть находится в зоне активных боевых действий. То есть, часть нового урожая может просто остаться на полях – и погибнуть".

Конечно, Украина заинтересована в том, чтобы экспортировать зерно, подчеркивает эксперт. И мы ищем разные пути.

"Так, 50 тысяч тонн ушло через румынскую Констанцу. Сперва зерно закинули вагонами на Рени, что в Одесской области. Там перегрузили на баржи, ими через Дунай – в порт Констанца, что в Румынии. А там уж – на корабли и к заказчикам. Доставляем мы зерно и по сухопутью, через западную границу, в польский порт Свиноустье. А потом через Балтику – на юг Испании", – рассказывает Олег Пендзин.

Но, продолжает он, это всё — очень долго и дорого. Главная проблема всех этих схем – большое удорожание стоимости логистики. Любой железнодорожный транзит через территорию Европы предполагает смену тележки (соединенные по две пары колеса вагонов). Дело в том, что украинская железнодорожная колея (как во всех странах бывшего СССР) имеет ширину 1520 мм, тогда как европейская – 1435 мм. И приходится постоянно проводить такую операцию.

"То есть, если мы везем по железной дороге достаточно большой объем зерна из Украины через страны ЕС – приходится менять тележку на границе. Это дорого и долго. К тому же, украинское зерно находятся сейчас в основном на припортовых элеваторах Черного моря. И если мы гоним его через Европу, приходится грузить в зерновозы, везти через всю Украину (700-800 км) к нашей западной границе, менять тележки, тащить к какому-то европейскому порту. Вы представляете, какая в итоге стоимость логистики? Особенно если говорим о том же Свиноустье – северная часть польской Балтики. А затем еще через всё Балтийское море, через Ла Манш, через Гибралтар, через Средиземное море – на наши традиционные рынки (Ближний Восток, Египет и так далее). Сумасшедший крюк. Отражающийся на стоимости зерна. Потому такие маршруты нам не выгодны", – поясняет эксперт.

Разблокирование портов – это еще не всё

В то же время Олег Пендзин согласен с тем, что доверия к россиянам у нас, да и не только у нас, нет никакого. А потому разминирование акватории, на чем настаивает рф, создает угрозу для Одессы. Где гарантии, что агрессор не воспользуется ситуацией, чтобы провести высадку десанта?

"Как правильно сказал президент Зеленский, лучший способ обеспечить разблокировку портов – это поставить Украине как можно больше противокорабельных комплексов "Гарпун". К тому же, разблокирование портов – это еще не всё, – отмечает эксперт. – Ведь корабли страны-агрессора могут преследовать суда, везущие зерно. Атаковать их. Потому нужно еще обеспечить конвои, которые будет сопровождать танкеры с зерном. Логично, чтобы это были конвои, представленные странами НАТО. Как логично требовать, чтобы эти военные корабли присутствовали в украинских портах, обеспечивая безопасность погрузки зерновых. У меня большой пессимизм, что подобных комплекс условий можно решить достаточно быстро".

Российские военные корабли должны десятой дорогой обходить украинское побережье из опасения повторить судьбу крейсера "Москва"

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович отмечает:

"Можно придумывать самые различные сценарии разблокировки украинских портов, но наиболее эффективным в сложившейся ситуации является только один – военный!".

К счастью, акцентирует эксперт, Украина уже располагает необходимыми средствами, о чем свидетельствует последняя атака на буровые вышки и остров Змеиный.

"Российские военные корабли должны десятой дорогой обходить украинское побережье из опасения повторить судьбу крейсера "Москва". Все остальные варианты, договоренности — от лукавого", – резюмирует Денис Попович.

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