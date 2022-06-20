Не только Змеиный: украинцы нанесли ракетный удар по инфраструктуре оккупантов возле Крыма

Украинские защитники 20 июня нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Крыму — буровых платформах "Черноморнефтегаза", добывающих природный газ на шельфе в Черном море. Эти платформы еще называют "вышками Бойко". Об этом сообщил в телеграмм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

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Российские СМИ также заявили о ракетной атаке на платформы в Черном море, ссылаясь на руководителя оккупационных властей аннексированного Крыма Сергея Аксенова. До 2014 года эти платформы, в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма, принадлежали Украине — там украинцы добывали газ. После аннексии полуострова платформа была передана оккупационными властями в собственность государственного унитарного предприятия Республики Крым "Черноморнефтегаз". Под управление Черноморнефтегаза перешло имущество ГУП РК Крымский Топливный Альянс, крупнейшая Феодосийская нефтебаза и сеть АЗС на полуострове.

Сообщается, что россияне все время использовали буровые платформы у украинских берегов для наблюдения за обстановкой на материке, используя радиотехническую разведку.

Как писал портал "Комментарии", ВМС Украины на прошлой неделе уничтожили буксир "Василий Бех", возивший вооружение на Змеиный. По официальным данным был подбит российский буксир, на борту которого оккупанты везли зенитный ракетный комплекс "ТОР". Известно, что пораженный буксир водоизмещением 1605 тонн "Василий Бех" выпуска 2017 года перевозил боеприпасы, тяжелое оружие и российские военные моряки на остров Змеиный, который они оккупировали с первого дня вторжения в феврале.





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