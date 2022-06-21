Появились новые фото с острова Змеиный: оккупанты в огне

Вчера появилась информация о том, что украинские защитники атаковали временно оккупированный остров Змеиный. Позже эта информация была откорректирована, ведь было заявлено об ударе по "вышкам Бойко" в Черном море, что потом подтвердили сами оккупанты. Но вот сегодня все же появились фото удара по позициям российских захватчиков на острове Змеиный, вследствие чего разбушевался пожар. Как передает портал "Комментарии", фото у себя в Телеграмм выложил нардеп Алексей Гончаренко.

Остров Змеиный. Фото: из открытых источников

Информацию о том, что ВСУ нанесли прицельный удар по позициям российских военных на острове Змеиный подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Именно поэтому с утра оккупантам очень сильно прилетело. Многие "жирные" цели были поражены. После чего на острове начался пожар, было очень сильное задымление.

Что касается потерь среди личного состава оккупационных войск, то Арестович отметил, что точную пока сложно назвать даже приблизительную цифру, потому как по всему острову было очень сильное задымление.

По его словам, на временно оккупированном острове действительно было много целей, которые нужно было ликвидировать.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского обратились к жителям временно оккупированного Херсона – не терять драгоценного времени и уже сейчас уезжать из города. Особенно это касается семей с маленькими детьми.

Также издание "Комментарии" сообщало - в Генштабе назвали направление, где оккупантам после штурма пришлось спасаться бегством.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!