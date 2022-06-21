У Зеленского обратились к жителям Херсона – просят немедленно покидать город

Все ближе тот момент, когда украинские защитники подойдут вплотную к временно оккупированному Херсону, после чего в городе начнутся серьезные бои. Учитывая это и понимая, что в городе находится очень много людей преклонного возраста, женщин и детей – гражданам Украины настоятельно рекомендуется уезжать их города. Если не получается прорваться на контролируемую Украиной территорию, то лучше даже выехать в аннексированный Крым. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет "Украинформ".

Херсон. Фото: из открытых источников

Ирина Верещук подчеркнула, в первую очередь подумать о выезде из Херсона должны те, у кого есть маленькие дети. Не стоит отказываться даже от тех вариантов выезда и з региона, которые предлагают оккупанты. Это только ускорит освобождение города и области от российских захватчиков.

"Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли", – обратилась Ирина Верещук к жителям Херсона.

Она добавила, что предупреждения о контрнаступлении ВСУ – это не страшилки для российских войск, а прямое предупреждение. У Киева есть четкая, непоколебимая позиция, что Херсонская область должна максимально быстро деоккупирована. Это обязательно произойдет, но, когда начнутся бои очень сложно будет организовывать гуманитарные коридоры. Это только будет забирать время у наших военных. Чтобы украинским военным действовать хладнокровно и быстро, нужно понимать, что от этого не пострадает гражданское население.

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