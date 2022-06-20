В Кремле заявили о прямой агрессии НАТО против РФ: что произошло

Россия заявила, что у них "будут развязаны руки", если Евросоюз "не исправит ситуацию с блокадой Калининграда". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости", со ссылкой на главу комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрея Климова.

Калининград. Фото: из открытых источников

Российский чиновник заявил, что Североатлантический альянс, используя территорию Литвы, заблокировал целый российский регион. Речь идет о Калининградской области, что есть прямой агрессией против суверенитета РФ. Именно поэтому в Москве будут думать, как прибегнуть к "самозащите".

Также уже появилась реакция пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который назвал решение властей Литвы беспрецедентным, которое есть "нарушением всего и вся". По словам Пескова, в течении нескольких дней Москвой будут предприняты меры по сложившейся угрожающей ситуации.

Отметим, ранее губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что Вильнюс принял решение ввести запрет на пропуск поездов в Калининградскую область. Так, все транзитные поезда оказались под запретом. Запрет был введен после того, как начали действовать санкции, наложенные на транзитные поезда, направляющиеся в Россию. Москва считает такие действия незаконными и такими, что угрожают интересам России.

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