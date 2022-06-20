На острове Змеиный все в огне: по меньше мере 35 взрывов

На острове Змеиный, который временно оккупирован российскими войсками, прогремели десятки взрывов и начался сильный пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом уже сообщил сайт "Думская", а также нардеп Алексей Гончаренко у себя в Телеграмм. Официальной информации от Генштаба ВСУ и Минобороны пока не поступало.

Остров Змеиный. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что впервые информация о громких взрывах появилась от жителей Бессарабии, которые рассказывают, что впервые очень сильные взрывы были слышны в примерно в 4.30. Люди в пабликах делятся информацией, что видели ракеты, которые летели в сторону острова.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что с самого утра только на одном острове Змеиный было по меньшей мере 35 взрывов.

"Почтовые голуби принесли хорошее известие. На Змеином с самого утра уже 35 взрывов. Все пылает. россиян остается с каждым взрывом все меньше. Новости прекрасны", – написал Гончаренко у себя в Телеграмм.

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Также издание "Комментарии" сообщало - президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев, это неделя должна стать важной для Украины в историческом плане, потому что вся страна ждет саммит ЕС, на котором должен быть озвучен вердикт по статусу кандидата для Украины. Но есть и опасность, что Россия начнёт предпринимать попытки более массированного наступления. Таким образом страна-агрессор будет пытаться испортить украинцам праздник, будет пытаться военным путем показать, что она настроена решительно и дальше оккупировать украинскую территорию.





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