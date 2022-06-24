В чем подвох со статусом кандидата ЕС – приближает ли это Украину к реальному членству в Евросоюзе

Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Решение поддержали все 27 стран-членов Евросоюза. С воодушевлением отреагировали на этой президент и премьер Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему данное решение так важно для Украины и какие вызовы надо будет преодолеть на пути обретения полноценного членства.

Предоставление Украине статуса страны-кандидата ЕС. Фото: из открытых источников

Кандидат – пока еще не член ЕС и это надо понимать

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает предоставление статуса кандидата больше политическим решение, цель которого – поддержать морально граждан Украины в войне с Россией.

"Не факт, что за ним последуют практические сдвиги. Кандидат – пока еще не член ЕС. И это надо понимать", – отмечает он, напоминая, что статус кандидатов в ЕС имеют Турция (более 20 лет), Северная Македония, Албания, Сербия, Черногория.

Вызовом для вступления в ЕС остается, по мнению Георгия Кухалейшвили, окончательное решение всех стран-членов (а их сейчас 27).

"Весьма туманно, как будут голосовать за это Венгрия и Словакия, зависимые от российских энергоносителей. Или же Германия, которая затянула предоставление Украине танки и бронемашины, системы ПВО. Или Франция, чье руководство хочет сохранить Путину лицо. А, как мы знаем, Россию не устраивает перспектива вступления Украины и Молдовы в ЕС", – отмечает политолог-международник.

Есть семь требований, которые Украина должна выполнить, чтобы наш новый статус не был отменен

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Это для нас действительно историческое решение. Ровно 10 лет назад было парафировано соглашение об Ассоциации Украины с ЕС. Статус кандидата говорит о том, что, несмотря на то, что Украина уже 8 лет находится в огне войны с Россией, мы продолжаем работать над реформами, изменениями, новым историческим путем нашей страны. И это не прошло незамеченным. ЕС признал наш европейский выбор".

По словам эксперта, это важное решение и для самого Евросоюза. Потому что речь идет не только об официальном признании Украины частью европейской семьи, но и о вопросе глобальной безопасности.

"РФ угрожает не только Украине, но и всему миру, – поясняет Катерина Коваль. – И на Украину россияне напали во многом потому, что мы сделали выбор в пользу европейской интеграции, евроатлантической интеграции. Потому что мы начали глобально изменяться в лучшую сторону. Демонстрируя лучшие стороны демократического государства. Авторитарный российским режим потерпеть такого не мог. И мы сражаемся сейчас с ним, отстаивая не только свое право на жизнь, но и право выбора – за демократии ценности. Мы внедряем в своих институциях европейский стандарты, стандарты НАТО в сфере обороны. Дорожим этим. Защищаем это".

Катерина Коваль напоминает, что есть семь требований, которые Украина должна выполнить, чтобы наш новый статус не был отменен.

"Среди них – завершение назначения избранного на конкурсной основе нового главы Специализированной антикоррупионной прокуратуры (САП), проведение конкурса главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), судебная реформа. То есть, укрепление нашей страны в важных секторах, – отмечает эксперт. – У ЕС есть понимание того, что пока идут боевые действия, мы не можем полноценно проводить реформы. А потому Еврокомиссия проведет первую оценку сделанного нами в конце 2022 года. С учетом того, каковая на тот момент будет ситуация. Верим в нашу победу, продолжаем, насколько возможно, процесс реформ, идем уверенным шагом в ЕС и лучшее будущее".

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