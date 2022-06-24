Уже 4 месяца Украина дает бой: какие главные победы и утраты – что дальше

Мы пережили четыре месяца широкомасштабного вторжения россии в Украину. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" наши достижения, мировые проблемы и перспективы развития ситуации.

Разрушенные города. Фото: из открытых источников

Война будет продолжаться, пока будет существовать россия

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда акцентирует, что, говоря о российско-украинской войне, следует стараться отделять мух от котлет, а зерно от половы.

"Потому начну с основного. Главный вывод – Украина продемонстрировала всему миру, что способна сохранить свою независимость. К сожалению, очень дорогой ценой – огромных человеческих потерь, разрушений, утраты части территорий. Это болезненно осознавать. Но важно понимать, что Украина сохранилась как государство. И это ставит точку в многочисленных спекуляциях россии об Украине как о несостоявшемся государстве", – подчеркивает эксперт.

Второй важный момент, по его мнению, заключается в том, что Украина вместе с Молдовой стала кандидатом на вступление в ЕС.

"И хоть, конечно, сейчас прогнозировать время вступления в ЕС было бы очень смелым шагом, но суть в том, что мы уже фактические часть европейского сообщества. И это будет нам серьезно помогать", – уверен Евгений Магда.

Третьим победным для нас моментом он считает то, что Запад убедился – Украина не развалится. И начал предоставлять нам тяжелое вооружение, необходимое для контрнаступления. Хоть и не так быстро и много, как мы бы хотели… Но упрекать исключительно западных партнеров в сложившейся ситуации эксперт считает контрпродуктивным.

"Четвертое – происходит процесс демифологизации рф. Миф о "второй армии мира" разрушен, как и миф о россии как о цивилизованном государстве. Весь мир увидел военные преступления рашистов. В Украине их точно никто не забудет. Но мы не дадим забыть об этом и всем остальным", – акцентирует директор Института мировой политики.

По его мнению, эта война будет продолжаться, пока будет существовать россия. То есть, еще достаточно долго.

"И нам следует понять, что восстановление территориальной целостности Украины в международной признанных границах – лишь первый этап. Невероятно сложный. Но после этого нам придется идти дальше, разрушая российскую империю", – резюмирует Евгений Магда.

Дальнейшее развитие войны будет зависеть только от одного переменного фактора – общественного мнения на Западе и в Украине

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко делает следующие выводы спустя четыре месяца полномасштабного противостояния Украины с россией.

1. Украинский народ состоялся как целостность. Чем бы ни закончилась эта война — Украина будет существовать.

2. россия уже проиграла.

"Несмотря на то, что она захватила часть территорий, она продемонстрировала миру, что ее военная мощь – бумажная. А это важно, поскольку именно на военной мощи де ржится кремлевский режим. И когда Украина перейдет к контрнаступлению, есть высокая вероятность, что режим распадется, как карточный домик", – отмечает эксперт. 3. Мы увидели недейственность международной системы предотвращения и противодействия военной агрессии. "Это создает основания для того, чтобы случился эффект домино, а именно – и потенциальная возможность для распространения военных конфликтов на планете. Возможно, в результате этих конфликтов возникнет более действенная система международной безопасности. Но, опять же, единственным стимулом для этого является мировой конфликт", – считает Богдан Петренко. 4. Есть понимание у части стран, что конфликт может перекинуться за пределы Украины – на Восточную Европу. "Именно поэтому мы получаем всё большую поддержку от наших западных соседей, – отмечает эксперт. – Но, в то же время, нехватка военной мощи в Европе, энергетическая зависимость от Москвы и медленное изменение парадигмы мышления и восприятия перемен, делают помощь не столь мощной, как бы нам хотелось".

По мнению Богдана Петренко, дальнейшее развитие войны будет зависеть только от одного переменного фактора – общественного мнения на Западе и в Украине. То есть от учета фактора "усталости от войны".

"Именно от него, – акцентирует конфликтолог, – будет зависеть и военная помощь, и поддержка армии внутри страны. И наша способность перейти к контрнаступлению. В худшем варианте мы получим очередной "Минск", позиционную войну и угрозу перейти к новому полномасштабному вторжению России через 5-8 лет".

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