Уже 4 месяца Украина дает бой: какие главные победы и утраты – что дальше

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Кравцев Сергей
Мы пережили четыре месяца широкомасштабного вторжения россии в Украину. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" наши достижения, мировые проблемы и перспективы развития ситуации.
Разрушенные города. Фото: из открытых источников
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда акцентирует, что, говоря о российско-украинской войне, следует стараться отделять мух от котлет, а зерно от половы.
Второй важный момент, по его мнению, заключается в том, что Украина вместе с Молдовой стала кандидатом на вступление в ЕС.
Третьим победным для нас моментом он считает то, что Запад убедился – Украина не развалится. И начал предоставлять нам тяжелое вооружение, необходимое для контрнаступления. Хоть и не так быстро и много, как мы бы хотели… Но упрекать исключительно западных партнеров в сложившейся ситуации эксперт считает контрпродуктивным.
По его мнению, эта война будет продолжаться, пока будет существовать россия. То есть, еще достаточно долго.
Политолог, конфликтолог Богдан Петренко делает следующие выводы спустя четыре месяца полномасштабного противостояния Украины с россией.
1. Украинский народ состоялся как целостность. Чем бы ни закончилась эта война — Украина будет существовать.
2. россия уже проиграла.
3. Мы увидели недейственность международной системы предотвращения и противодействия военной агрессии. "Это создает основания для того, чтобы случился эффект домино, а именно – и потенциальная возможность для распространения военных конфликтов на планете. Возможно, в результате этих конфликтов возникнет более действенная система международной безопасности. Но, опять же, единственным стимулом для этого является мировой конфликт", – считает Богдан Петренко.
4. Есть понимание у части стран, что конфликт может перекинуться за пределы Украины – на Восточную Европу. "Именно поэтому мы получаем всё большую поддержку от наших западных соседей, – отмечает эксперт. – Но, в то же время, нехватка военной мощи в Европе, энергетическая зависимость от Москвы и медленное изменение парадигмы мышления и восприятия перемен, делают помощь не столь мощной, как бы нам хотелось".
По мнению Богдана Петренко, дальнейшее развитие войны будет зависеть только от одного переменного фактора – общественного мнения на Западе и в Украине. То есть от учета фактора "усталости от войны".
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