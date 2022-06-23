В Минобороны обнародовали планы агрессора: цель – взять четыре города

Российским захватчикам поставлена задача – в ближайшее время установить полный контроль над четырьмя ключевыми городами Донбасса – это Северодонецк, который практически полностью разрушен и захвачен агрессором, это Лисичанск, обстрелы которого Россия усиливает с каждым днем, это Краматорск и Славянск, без которых полный захват Донецкой области невозможен. Это те четыре города, которые Россия намерена оккупировать ближайшим временем. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

Анна Маляр. Фото: Фейсбук Анны Маляр

Во время брифинга замминистра заявила, что, проанализировав те события, которые происходят на фронте, а также те данные, которые предоставляет Главное управление разведки, можно прийти к выводу, что Россия ведёт против Украины войну на истощение.

Анна Маляр добавила, что ближайшее время стоит ожидать активный штурм российских войск Северодонецка, Лисичанска, а дальше на очереди – Славянск и Краматорск. Российскому командованию нужен повод для того, чтобы публично заявить о выполнении задачи по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей. Основные бои должны развернуться за Краматорск и Славянск.

Маляр подытожила, что украинские защитники готовы к любому развитию событий и продолжает держать оборону, защищая украинскую землю и граждан Украины.

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