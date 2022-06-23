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В Минобороны обнародовали планы агрессора: цель – взять четыре города

В Минобороны уверяют, что ВСУ готовы к любому развитию событий

сегодня, 16:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Российским захватчикам поставлена задача – в ближайшее время установить полный контроль над четырьмя ключевыми городами Донбасса – это Северодонецк, который практически полностью разрушен и захвачен агрессором, это Лисичанск, обстрелы которого Россия усиливает с каждым днем, это Краматорск и Славянск, без которых полный захват Донецкой области невозможен. Это те четыре города, которые Россия намерена оккупировать ближайшим временем. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

В Минобороны обнародовали планы агрессора: цель – взять четыре города

Анна Маляр. Фото: Фейсбук Анны Маляр

Во время брифинга замминистра заявила, что, проанализировав те события, которые происходят на фронте, а также те данные, которые предоставляет Главное управление разведки, можно прийти к выводу, что Россия ведёт против Украины войну на истощение.

Анна Маляр добавила, что ближайшее время стоит ожидать активный штурм российских войск Северодонецка, Лисичанска, а дальше на очереди – Славянск и Краматорск. Российскому командованию нужен повод для того, чтобы публично заявить о выполнении задачи по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей. Основные бои должны развернуться за Краматорск и Славянск.

Маляр подытожила, что украинские защитники готовы к любому развитию событий и продолжает держать оборону, защищая украинскую землю и граждан Украины.

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