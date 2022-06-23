Запад вдруг прозрел: что значит заявление Шольца – почему теперь о мире с рф не может быть и речи

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц не видит перспектив для мирных переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что виной тому позиция президента рф владимира путина. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", можно ли считать, что определенная часть Запада, ранее подыгрывающая россии, медленно и мучительно прозревает.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков рассуждает так:
Шольцу, Макрону, Драги и другим прозревать не надо, уверен эксперт. Но сейчас они убедились, что принудить Украину к капитулянтским соглашениям под диктовку Кремля невозможно. Украина готова сражаться до победы. И даже если помощь от Европы вдруг резко сократится, то сражаться Украина все равно не прекратит, подчеркивает Александр Кочетков.
По мнению политолога Петра Охотина, Запад признал то, что с начала войны говорил Владимир Зеленский: россию нельзя успокоить мирным путем.
Следовательно, резюмирует Петр Охотин, задача украинской стороны — найти аргументы, что именно предоставление оружия Киеву будет гарантировать уменьшение кризисных влияний россии на ЕС.
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