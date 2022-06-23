Запад вдруг прозрел: что значит заявление Шольца – почему теперь о мире с рф не может быть и речи

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит перспектив для мирных переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что виной тому позиция президента рф владимира путина. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", можно ли считать, что определенная часть Запада, ранее подыгрывающая россии, медленно и мучительно прозревает.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Ситуация по быстрому прекращению войны за счет Украины зашла в дипломатический тупик



Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков рассуждает так:

"На самом деле, топ-политики, имеющие сомнительное счастье общаться с бункерным путиным напрямую, давно и прекрасно всё понимают. Потому что кремлевский фюрер не скрывает своих намерений сломать мировую систему безопасности, разрушить ЕС, подорвать дееспособность НАТО и восстановить СССР, начав с полного уничтожения Украины и украинцев".

Шольцу, Макрону, Драги и другим прозревать не надо, уверен эксперт. Но сейчас они убедились, что принудить Украину к капитулянтским соглашениям под диктовку Кремля невозможно. Украина готова сражаться до победы. И даже если помощь от Европы вдруг резко сократится, то сражаться Украина все равно не прекратит, подчеркивает Александр Кочетков.

"А на сколько-нибудь разумные компромиссные позиции не готов путин, потому что у него "миссия-мания собирателя земель" при почти полной поддержке российского народа-людоеда. То есть, ситуация по быстрому прекращению войны за счет Украины зашла в дипломатический тупик, – поясняет аналитик. – И уж если упоминать о прозрении, то оно заключается в том, что европейские политики обвиняют в этом тупике кремлевского вождя, а не украинцев, защищающих свое изначальное общечеловеческое право – право на жизнь".

Задача Украины – найти аргументы, что именно предоставление оружия Киеву будет гарантировать уменьшение кризисных влияний россии на ЕС

По мнению политолога Петра Охотина, Запад признал то, что с начала войны говорил Владимир Зеленский: россию нельзя успокоить мирным путем.

"Позиция путина не удовлетворяет европейских лидеров, однако считать заявление канцлера Германии Шольца декларацией по изменению курса ЕС не стоит. В своих действиях европейцы будут руководствоваться интересами своих избирателей", – отмечает политолог.

Следовательно, резюмирует Петр Охотин, задача украинской стороны — найти аргументы, что именно предоставление оружия Киеву будет гарантировать уменьшение кризисных влияний россии на ЕС.

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