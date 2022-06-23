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Залужный обратился к украинцам: важное заявление о ситуации на фронте

Генерал отметил, что ситуация сложная, но контролируемая

сегодня, 16:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские военные на фронте вынуждены ввести маневренные оборону и пытаться занять более выгодные рубежи для эффективно отражения атак противника. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный у себя в Facebook.

Залужный обратился к украинцам: важное заявление о ситуации на фронте

Валерий Залужный. Фейсбук Валерия Залужного

При этом Валерий Залужный отметил, что цена свободы очень велика, потому что по суммарному количеству артиллерийских систем, по количеству обстрелов враг в разы превосходит ВСУ. Нужно признать, что он сильнее, но несмотря ни на что Вооруженные силы Украины держатся.                                                                                                                                                                                 

Залужный подытожил, ситуация на фронте сложная, но полностью контролируемая. Для того, чтобы враг не имел преимущество и не могу массированно наступать ВСУ ведут маневренную оборону, стараются занимать более выгодные рубежей и позиции для ведения боя.

Валерий Залужный подчеркнул, что за каждый метр украинской земли, который захватывает враг, ему приходится платить очень большую цену, оккупанты расплачиваются собственной кровью. 

"Каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью. Держим строй!", – подытожил главнокомандующий ВСУ.

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Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02DzjbhMBYLRHWfqUFW2kHdAPw4vHh4EYazXHWZG8PyDw1j1Ez6enwRnZNb1dFF68El&id=100068564836091
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