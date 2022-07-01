Ни о каком "жесте доброй воли" речи не идет: настоящая причина ухода войск РФ с острова Змеиный

Уход российских войск с острова Змеиный – это не "жест доброй воли", как утверждают сами россияне, а вынужденная необходимость. Если говорить прямо, то россияне вынуждены были покинуть украинский Змеиный из-за постоянных ударов украинских защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Остров Змеиный. Фото: из открытых источников

В сводке говорится, что Минобороны России официально признало, что вывело свои войска с острова Змеиный в северо-западной части Чёрного моря, при том, что остров находился под контролем россиян с первого дня полномасштабного вторжения. Он расположен возле основных морских путей в Одессу и прилегающие к ней порты.

Британская разведка отмечает, последние дни ВСУ существенно активизировались в ударах по Змеиному. Удары носились ракетами, а также с помощью беспилотников, кроме того, украинская армия использовала противокорабельные ракеты, чтобы не подпускать к острову российские корабли. В итоге российские военные оказались без возможности пополнять запасы. В британской разведке подчеркивают, Россия ушла со Змеиного из-за изоляции гарнизона и из-за уязвимости его перед украинским ударами, ни о каком "жесте доброй воли" здесь речь не идёт.

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