НАТО будет готовиться к войне с РФ: о чем говорят громкие решения Альянса – какой теперь курс

Второй день саммита НАТО в Мадриде отметился рядом громких заявлений и решений. Эксперты проанализировали их специально для издания "Комментарии".

НАТО. Фото из открытых источников

Несмотря ни на что двери НАТО остаются открытыми

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова отмечает:

"Важнейшее решение – это, конечно, то, что лидеры НАТО согласовали на саммите стратегическую концепцию на ближайшие 10 лет. И там прописано, что именно Россия рассматривается теперь как прямая угроза безопасности Альянса. При этом Германия и Франция на саммите НАТО настаивали на сохранении Основополагающего акта Россия-НАТО в 1997 году. Хотя его не упомянут в итоговом заявлении, сообщало издание Die Welt, отмечая, что канцлер Шольц тормозит отмену акта со стороны Альянса, поясняя это шагами по сдерживанию и не провоцированию РФ".

При этом Китай, продолжает Александра Решмедилова, не будет рассматриваться в качестве противника. Но отмечалось, что он бросает вызов интересам НАТО и "стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах". Надо понимать, подчеркивает аналитик, что Китай категорически против вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, а также создания там аналога этого Альянса, о чём уже завил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

По словам Александры Решмедиловой, важно, что НАТО решило увеличить свои силы быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч уже в 2023 году.

Также в Мадриде, где проходит саммит, в среду прозвучало заявление, что НАТО готово вернуться к рассмотрению вопроса о вступлении Украины.

"Было сказано, что сейчас данный вопрос не является приоритетным, но его готовы рассмотреть после победы Украины над Россией, – отмечает аналитик. – Отмечалось, что прогресс, который появился с Финляндией и Швецией (официально заявлено, что их пригласили стать членами Альянса), прямо демонстрирует, что двери НАТО остаются открытыми. Нет усталости от расширения Североатлантического союза. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что Альянс будет продолжать оказывать беспрецедентную поддержку Украине для того, чтобы она победила в войне с РФ. С ним солидарен премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, который на саммите НАТО заявил: единственный способ закончить начатую Россией войну — это помочь Украине ее выиграть".

На фоне обострения противостояния Литвы и РФ касательно транзита в Калининград (санкции) Александра Решмедилова отмечает важность решения о вероятном проведении саммита НАТО в Литве в следующем году.

Как показал пример Украины, именно быть готовым к войне, в этом случае – лучший способ ее избежать

Основное — это то, что НАТО постепенно дает ответы на вопросы, на которые их нужно было давать еще в 2007-2008 годах, после Мюнхенской речи путина (заявления президента рф на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года, в которых он анонсировал поиск места и роли россии в современном мире, фактически – его передел) и войны России против Грузии (август 2008-го), если не раньше. Так считает политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько.

"Чем больше в мире закрывали глаза на растущую агрессивность россиян, тем ситуация ставала хуже. А вялая реакция на вторжение в Украину 2014 года вообще во многом развязала руки рф", – уверен эксперт.

Теперь, подчеркивает он, речь идет не просто о признании российской угрозы. НАТО должен готовиться к войне с россией.

"Как показал пример Украины, именно быть готовым к войне, в этом случае – лучший способ ее избежать, – акцентирует Александр Солонько. – И еще сегодня ясно, что отказ Украине и Грузии в ПДЧ в 2008 году стал стратегической ошибкой. Мы здесь и к себе должны иметь претензии. Но с точки зрения НАТО теперь ясно, что это был просчет. Тогдашние канцлер Германии Меркель и президент Франции Саркози, заблокировавшие предоставление нам ПДЧ, оставили Украину и Грузию в серой зоне стратегической неопределенности. Нарисовали на наших спинах мишень, в которую россияне выстрелили. Выводы, судя по всему сделали, учитывая, как быстро идет процесс с приемом Швеции и Финляндии. Но вопрос нынешней российско-украинской войны показывает, что все эти необходимые шаги происходят, увы, с опозданием".

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