НАТО новой Стратегической концепцией передал «привет» Путину – Россия главная угроза безопасности

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Кравцев Сергей
На саммите НАТО официально принята новая Стратегическая концепция, предусматривающая, что стратегические ядерные силы Североатлантического союза остаются высшей гарантией безопасности союзников. Об этом говорится в тексте, принятой лидерами Альянса Стратегической концепции, пишет "УП".
НАТО. Фото из открытых источников
В то же время в документе говорится, что обстоятельства, при которых Альянсу, возможно, придется применить ядерное оружие, крайне маловероятны.
НАТО подчеркивает, что, сохраняя ядерное оружие, Альянс "стремится сделать мир более безопасным для всех" и создать условия для "мира без ядерного оружия", поэтому подчеркивает уникальную роль ядерного сдерживания.
Для Украины является важным пункт, в котором говорится, что наш враг Россия – теперь не только наша проблема. Таким образом, в предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия называлась партнером, но на этот раз эту формулировку отменили.
Теперь Россия — это угроза не только для Украины, а отныне и для стран Североатлантического альянса.
Отмечается, что НАТО будет реагировать на враждебные действия России, усиливая оборону всех союзников.
При этом в стратегии также указано, что Китай бросает вызов интересам блока, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах.
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