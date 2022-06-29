НАТО новой Стратегической концепцией передал «привет» Путину – Россия главная угроза безопасности

На саммите НАТО официально принята новая Стратегическая концепция, предусматривающая, что стратегические ядерные силы Североатлантического союза остаются высшей гарантией безопасности союзников. Об этом говорится в тексте, принятой лидерами Альянса Стратегической концепции, пишет "УП".

НАТО. Фото из открытых источников

"В Стратегической концепции 2022 года подтверждается, что самой высокой гарантией безопасности союзников являются стратегические ядерные силы Альянса. Пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным союзом", — говорится в принятом решении.

В то же время в документе говорится, что обстоятельства, при которых Альянсу, возможно, придется применить ядерное оружие, крайне маловероятны.

НАТО подчеркивает, что, сохраняя ядерное оружие, Альянс "стремится сделать мир более безопасным для всех" и создать условия для "мира без ядерного оружия", поэтому подчеркивает уникальную роль ядерного сдерживания.

"НАТО примет все необходимые меры для обеспечения надежности, эффективности, безопасности миссии ядерного сдерживания… НАТО будет продолжать поддерживать надежное сдерживание, укреплять свои стратегические коммуникации, повышать эффективность своих учений и снижать стратегические риски", — говорится в тексте Стратегической концепции.

Для Украины является важным пункт, в котором говорится, что наш враг Россия – теперь не только наша проблема. Таким образом, в предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия называлась партнером, но на этот раз эту формулировку отменили.

Теперь Россия — это угроза не только для Украины, а отныне и для стран Североатлантического альянса.

Отмечается, что НАТО будет реагировать на враждебные действия России, усиливая оборону всех союзников.

При этом в стратегии также указано, что Китай бросает вызов интересам блока, безопасности и ценностям и стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах.

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