Таким НАТО еще не видели: итоги первого дня саммита на фоне войны в Украине

Во вторник, 28 июня, начался трехдневный саммит НАТО в Мадриде. Эксперты подвели для издания "Комментарии" главные итоги первого дня: радости, разочарования, надежды.

НАТО. Фото из открытых источников

Страны НАТО отчетливо осознают риски для Европейского континента – и готовятся к отражению угроз

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

"Первый день саммита НАТО в Мадриде является "вступительным" и многие заявления и решения мы услышим лишь в конце мероприятия, то есть, 30 июня. Однако первый день дал понять общую повестку и настроения участников".

По словам эксперта, хорошая новость неожиданно пришла со стороны Турции. Отзыв вето на вступление в Альянс Финляндии и Швеции стал сигналом, что НАТО в целом готово к расширению, участники готовы и могут договариваться и в целом. Перед лицом угрозы, исходящей от России, многие разногласия выглядят не такими уж принципиальными.

"Хотя на саммите не будет рассматриваться вопрос о членстве в НАТО Украины, для нас такая тенденция открывает потенциальные положительные перспективы", – считает Анна Малкина.

Еще одной хорошей новостью она называет намерение Альянса рекордно со времен Холодной войны увеличить присутствие в странах Восточной Европы.

"Скорее всего, данное намерение будет официально закреплено в обновленной концепции обороны и сдерживания. Это означает, что страны НАТО действительно не просто глубоко обеспокоены войной в Украине, как это было, начиная с 2014 года, а отчетливо осознают риски для Европейского континента – и готовятся к отражению угроз. "Война в Европе" теперь не просто страшилка, а новая геополитическая реальность", – подчеркивает политолог.

Наибольшие же ожидания от саммита для Украины — это увеличение военной помощи нашей стране в продолжительной перспективе, уверена Анна Малкина.

"Несмотря на уже предоставленную помощь европейскими странами и США, ее достаточно (и то не на всех участках) для сдерживания сил противника, но не для контрнаступлений и освобождения окулированных территорий. Уже понятно, что война будет идти на истощение. Поэтому военно-техническая и консультативная помощь Альянса очень важна для Украины", – резюмирует эксперт.

Русско-украинская война сместила оборонительные акценты в Европе

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук главными итогами первого дня саммита НАТО в Мадриде считает то, что он может стать первым шагом к подлинному объединению коллективного Запада – для того, чтобы противодействовать угрозе режима Путина всему цивилизованному миру.

"Война России в Украине заставила государства Североатлантического альянса другими глазами посмотреть на шовинистический империализм, – основополагающую доктрину Кремля, заменившего международные отношения правом сильного, когда речь идет о странах, которые Москве кажутся слабее ее", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что трагедия российского вторжения в Украину стала толчком к грандиозному возрождению НАТО. Входящие в него государства наконец осознали, что все предупреждения Соединенных Штатов о необходимости наращивания оборонных ресурсов Альянса оказались абсолютно правильными и своевременными.

"Можно надеяться, что после июньского Мадридского саммита НАТО, входящие в него страны, реинвестируют в науку, перезапустят военное производство, создадут большой запас высококачественного оружия и признают "пятую колонну" в Европе – левых популистов и представителей право радикального политического спектра – опасными врагами свободы", – говорит Виктор Каспрук.

НАТО, продолжает он, еще раз продемонстрировало, что оно способно вовремя адаптироваться к изменяющимся угрозам безопасности, которые постоянно меняются. И есть высокая вероятность, что вскоре в Западной части Тихого океана появится дочерняя организация, которая сможет должным образом преодолеть угрозу, представляемую Китай. А к оборонному пакту AUKUS, куда уже входят США, Великобритания и Австралия, присоединятся Франция, Япония и Южная Корея. Ведь присутствие Франции обширно обхватывает районы Тихого океана.

"Без сомнения, вторжение России в Украину и всеобъемлющий режим санкций, введенный Западом, стали сейсмическими событиями, чреватыми глубокими последствиями как для РФ, так и для остальной Европы, – отмечает политолог. – Но очевидно, что США не дадут Москве использовать войну в Украине для изменения глобального мирового порядка, где Кремль видит Россию и Китай доминирующими силами, которые вместе способны отодвинуть Америку на задний план, забрав у нее "контрольный пакет" решения стратегических геополитических вопросов".

Эксперт акцентирует, что русско-украинская война сместила оборонительные акценты в Европе. Великобритания снова проявилась здесь в роли европейского лидера, а политический тандем Германия-Франция не имеет уже доминирующих позиций в политической жизни Европейского континента.

"В течение двух следующих дней на саммите НАТО планируется подписать ключевые решения, в частности, новую Стратегическую концепцию, рассмотреть вопросы усиления сдерживания и обороны НАТО и увеличения поддержки Украины, – рассказывает Виктор Каспрук. – В разговоре с журналистами накануне саммита генесек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс усилит свои боевые группы в своей восточной части до уровня бригад. Главы государств и правительств союзников также одобрят планы увеличения сил быстрого реагирования Североатлантического альянса до более чем 300 тысяч военнослужащих".

И очень важно, уверен эксперт, что в Мадриде страны-члены Альянса также утвердят новую Стратегическую концепцию, в которой будут определены его приоритеты и подходы на следующее десятилетие. Ожидается, что в документе будет прописано, что члены Альянса определяют Россию как наиболее значимую и прямую угрозу безопасности НАТО, в то же время, впервые рассматривая под соответствующим углом Китай и вызовы, которые тот ставит перед безопасностью, интересами и ценностями Альянса.

"На саммите НАТО также будет принято решение о более комплексном пакете помощи для Украины, – подчеркивает Виктор Каспрук. – Глядя в будущее, лидеры примут решение о запуске Инновационного фонда стоимостью в один миллиард евро для инвестирования в новейшие технологии. Примечательно, что к саммиту присоединятся лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи, Грузии, а также президент Украины Владимир Зеленский – через видеосвязь. Определенное разочарование внушает тот факт, что на Мадридском саммите НАТО после злодеяний российской военщины в Украине не будет поднят и рассмотрен вопрос о признании Путина террористом номер один в мире, как это было когда-то с Осамой бен Ладеном, а Россию не планируется причислить к категории террористических государств".

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