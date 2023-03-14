"Государство-зло": российские ракеты снова попали в многоэтажки

Сегодня российская ракета попала в центр Краматорска. Повреждены шесть многоэтажек. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Ракета влучила в Краматорськ

"По меньшей мере трое пострадавших, один человек погиб, — написал в своем телеграмм-канале Владимир Зеленский. — Мои соболезнования родным. Спасательные работы еще продолжаются. Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, который уносит невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет".

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Напомним, что перед этим российская ракета разрушила многоэтажку в Запорожье, убив 13 человек, в том числе целую семью — молодых родителей и их 8-месячную девочку.

Во время последнего массового обстрела Украины Россия использовала 81 ракету. "Комментарии" узнали, как повлиял этот массовый обстрел на психику украинцев, в том числе на их чувство безопасности.

Наибольшие изменения в марте наблюдаются в группе респондентов, которые отвечали в феврале на этот вопрос – "ощущение безопасности немного уменьшилось". В марте после массированного обстрела их доля среди опрошенных выросла почти на 10% — с 16% до 25,5%.

Вместо этого упала доля тех, чье чувство безопасности в феврале существенно или немного увеличилось. В марте доля этих респондентов упала с 14,4% до 11,4% и с 34,9% до 30,9% соответственно.

Тем временем стало известно, что на фоне больших потерь в личном составе Россия начала использовать в войне заключенных женщин. Первые вагоны с ними замечены в Донецкой области.