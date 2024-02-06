Гончаренко: Вместе с Залужным хотят уволить всех его заместителей

Алексей Гончаренко заявил, что вместе с Залужным хотят уволить его заместителей Евгения Мойсюка, Николая Балана и Михаила Забродского.

Вместе с Залужным могут уйти всего замы

На самом деле, как отметил в комментарии Телеграфу эксперт в области обороны и безопасности Олег Стариков, политическое руководство страны действует в рамках своего законного права и может проводить такие кадровые решения.

"Более того, он обязан контролировать данный вопрос и принимать сложные решения. Если военное руководство выйдет из-под контроля политического, мы получим расправы над уклоняющимися и простреленные колени за неисполнение приказов",

– отметил эксперт.

Однако, по его словам, каждая "перезагрузка" должна преследовать четкую цель. Пока не понятно, почему хотят сменить военное руководство, ради смены стратеги обороны или наступления. Стариков сомневается, что новое руководство сможет в считанные дни разобраться в ситуации и предложить свой эффективный план в войне с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным в отставку планируют отправить и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала. Решение может быть принято в ближайшее время.

Также народный депутат Роман Костенко сообщил, что желающих заменить Валерия Залужного в должности мало , потому что нужно сразу демонстрировать результаты, а это тяжело ввиду отсутствия помощи от партнеров.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что поводом для увольнения Залужного могут стать неудачи на фронте, в частности потеря Авдеевки.

Портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению политолога Владимира Цыбулько, Президент Владимир Зеленский начал прямые торги с западными партнерами по сохранению у власти, поскольку 20 мая его пятилетний срок в должности президента истекает. Вроде бы "разменной монетой" в этих торгах стал Залужный.







