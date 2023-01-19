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Германия назвала условие для отправки танков в Украину

Украина и ее союзники хотят получить согласие от Германии на отправку танков Leopard 2. Шольц апеллирует своим аргументом о несамостоятельности в принятии решений.

сегодня, 11:25
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Автор:

Slava Kot

Несколько стран заявили, что хотят отправить танки в Украину, однако Германия не дает разрешения на реэкспорт военной техники. Теперь известно, при каких условиях руководство Германии согласует одобрить отправку танков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .

Германия назвала условие для отправки танков в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото с открытых источников

Перед встречей союзников на авиабазе в Рамштайне страны давят на Германию, чтобы получить разрешение на отправку танков Leopard 2 в Украину. Великобритания приняла отправку своих танков Challenger 2 для Украины, а президент Финляндии публично заявлял, что его страна хочет поставлять танки в Украину. Однако Шольц придерживается своих трех правил: поддерживать Украину, избегать прямой войны и не принимать решения самостоятельно. Именно последний пункт немецкий канцлер использовал в качестве аргумента в своей речи в Давосе.

"Мы никогда не делаем что-то сами, а вместе с другими, особенно с Соединенными Штатами, которые очень важны в этом общем деле защиты независимости и суверенитета Украины", – сказал Шольц.

По сообщениям Reuters , Шольц отправит танки в Украину, если США согласится передать танки Abrams 1 .

"Германия будет посылать танки немецкого производства в Украину, если Соединенные Штаты согласятся сделать то же", — говорит неназванный чиновник в Берлине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, для чего используют надувную военную технику на фронте.

Также "Комментарии" писали о реакции посла Российской Федерации в Великобритании Андрея Келина на отправку танков Challenger 2 в Украину.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/berlin-sets-condition-us-exports-german-tanks-ukraine-source-2023-01-18/
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