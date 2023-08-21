Должно быть стыдно: в Дании ответили на критику России по поводу истребителей F-16

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. Фото из открытых источников
Посол России в Дании Владимир Барбин подверг критике датское руководство из-за передачи истребителей F-16 для Украины. В Дании отреагировали на критику русского дипломата. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TV2.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Владимир Барбин утверждает, что решение Дании передать Украине самолеты только усиливает эскалацию, избавляет Киев от другого выбора и оставляет лишь военные действия против России. На такие замечания отреагировал министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен, назвавший слова Барбина "грубой критикой".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о необходимом количестве западных истребителей для Украины. Военный аналитик Андерс Нильсен также указал на необходимое количество самолетов для Украины, учитывая ее площадь, кроме того, эксперт объяснил, сколько Украина получит истребителей в ближайшие несколько лет.
Также "Комментарии" писали, что несколько нидерландских политиков подвергли критике решение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте передать Украине боевые самолеты F-16.
Обсуждения
Новости