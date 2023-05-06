Что уже начало происходить в Крыму – поддержит ли Запад деоккупацию полуострова

Во временно оккупированном Крыму утром 6 мая прогремели очередные взрывы. В последнее время "бавовна" на полуострове явно усилилась. В то же время, постоянный представитель президента в АРК Тамила Ташева сообщила, что несколько западных политиков предостерегают Украину относительно ее планов по деоккупации Крыма. Мол, это якобы может привести к ядерной войне. О чём говорит происходящее сейчас в Крыму и вокруг него? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Крым. Фото из открытых источников

Нынешние события в Крыму свидетельствуют о том, что агрессор не может обеспечить безопасность людей и территории, откуда совершает свое нападение

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей поясняет:

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"Крым для России – плацдарм для нападения. Кремль превратил за эти годы полуостров из курорта в военную базу, с которой осуществляют удары и по Украине, и откуда осуществляется контроль гражданской деятельности в Черноморском регионе".

Поэтому, акцентирует эксперт, нынешние события в Крыму – удары по военным объектам и так далее – свидетельствуют о том, что агрессор не может обеспечить безопасность людей и территории, откуда совершает свое нападение.

"Война постоянно возвращается туда, откуда начинается", – констатирует Игорь Соловей.

Без деоккупации Крыма никакого нормального развития Украины, никакого справедливого мира, никакого окончания войны не будет

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук напоминает, что украинская власть неоднократно подчеркивала важность деоккупации Крыма в контексте собственно освобождения Украины.

"Об этом неоднократно говорил президент Зеленский, подчеркивая, что мы намерены деоккупировать ВСЮ территорию нашей страны. Так что всё, происходящее сейчас в том же Крыму, следует рассматривать именно в этом ракурсе, – поясняет политолог. – Украина продолжает готовиться к освобождению ВСЕХ своих территорий, к контрнаступлению. И операции в Крыму – часть общей стратегии".

Касательно позиции западных политиков, там, действительно, есть разные заявления, в том числе взаимоисключающие, отмечает Петр Олещук.

"Но, – акцентирует он, – важно понимать, что без деоккупации Крыма никакого нормального развития Украины, никакого справедливого мира, никакого окончания войны не будет. И это очевидно для всех, кто понимает суть происходящего. Потому, я думаю, что наша дипломатия продолжит соответствующую работу, раскрывая глаза тем партнерам, которые упорно их не хотят раскрыть. Как бы то ни было, всё будет зависеть исключительно от ситуации на фронте. Именно она будет определяющей для дальнейшего развития событий, в том числе переговоров, который состояться – рано или поздно".

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