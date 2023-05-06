Кто призывает Зеленского не освобождать Крым: ответ представителя президента в АРК

Постоянный представитель президента в АРК Тамила Ташева в интервью PAP рассказала, что несколько западных политиков предостерегают Украину относительно ее планов о деоккупации Крыма, ведь это якобы может привести к ядерной войне.

Крым. Фото из открытых источников

Ташева уточнила, что речь идет не о конкретных странах, а о некоторых западных политиках, которые опасаются, что деоккупация полуострова может привести к тому, что российское руководство примет решение применить ядерное оружие и будет нанесён непоправимый вред экологии и всему человечеству. По понятным причинам имена этих политиков Тамила Ташева назвать отказалась, но подтвердила факт того, что они против освобождения Крыма.

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"Они утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его. Я не думаю, что Россия применит тактическое ядерное оружие, ведь Путин понимает, что это для него точка невозврата и уничтожения всей системы, которую он преступно строил на оккупированных территориях", – отметила Постоянный представитель президента в АРК.

Она добавила, украинские войска освободили Херсон полгода назад, и ничего не произошло, хотя, по мнению Москвы, это было так называемое нарушение территориальной целостности России. Согласно ядерной доктрине Путина, они должны были немедленно применить тактическое ядерное оружие.

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