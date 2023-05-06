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Россияне закрыли Крымский мост для проезда: в чем причина

ПВО может не справиться, оккупанты боятся ракетных ударов, поэтому закрыли Крымский мост

сегодня, 10:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту. Гражданским заявляют об угрозе ударов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Россияне закрыли Крымский мост для проезда: в чем причина

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Как утверждаются гражданские, движение по Крымскому мосту временно приостановлено из-за риска ракетных ударов. Всех разворачивают назад.


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В то же время, по словам так называемого "министра транспорта Крыма" Николая Лукашенко, движение приостановлено якобы по техническим причинам.

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и восстановится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме", — утверждает так называемый "министр".

Отметим, сегодня утро в аннексированном Крыму началось тревожно. Взрывы слышали жители Красногвардейского района оккупированного полуострова. После этого местные начали публиковать кадры, на которых заметен черный дым.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.




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Источник: https://t.me/chp_crimea/21154
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