Россияне закрыли Крымский мост для проезда: в чем причина

Российские оккупанты приостановили движение по Крымскому мосту. Гражданским заявляют об угрозе ударов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Как утверждаются гражданские, движение по Крымскому мосту временно приостановлено из-за риска ракетных ударов. Всех разворачивают назад.

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В то же время, по словам так называемого "министра транспорта Крыма" Николая Лукашенко, движение приостановлено якобы по техническим причинам.

"Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и восстановится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме", — утверждает так называемый "министр".

Отметим, сегодня утро в аннексированном Крыму началось тревожно. Взрывы слышали жители Красногвардейского района оккупированного полуострова. После этого местные начали публиковать кадры, на которых заметен черный дым.

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