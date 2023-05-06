В Крыму день начался с «бавовны»

Во временно оккупированном Крыму утром 6 мая прогремели несколько взрывов. После этого местные жители заметили дым. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут местные Telegram-каналы.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

Взрывы слышали жители Красногвардейского района оккупированного полуострова. После этого местные начали публиковать кадры, на которых заметен черный дым.

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"В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейск. В Красногвардейское был очень сильный хлопок", — пишут местные паблики.

Позже оккупационные "власти" Крыма заявили, что якобы на севере Крыма сработала ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



