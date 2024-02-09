Что происходит на военном и дипломатической фронтах: у кого больше шансов выстоять

Несмотря на заметную пробуксовку с помощью со стороны США, американские партнеры продолжают поставлять нам некоторые виды вооружений, законтрактованные ранее. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает европейцев оказывать больше помощи Украине, иначе российская армия начнет угрожать уже им. Пока же РФ активно атакует в Украине, особенно в районе Авдеевки. Эксперты оценили для портала "Комментарии", что происходит сейчас на военных и дипломатических фронтах российско-украинской войны.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
У Украины больше шансов решить возникшие проблемы
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает готовность Запада и далее поддерживать нашу страну.
"За это ведется очень серьезная дипломатическая и информационная битва между Украиной и Россией. В последнее время есть позитивные для нас сигналы из Сената (верхняя палата парламента США
), имеем также выделение ЕС 50 млрд евро нашей стране на четыре года, активизацию темы передачи Украине доходов от замороженных российских активов. Даже, если вдруг в Штатах не удастся в ближайшее время решить вопрос помощи нашей стране, больше станут вкладываться европейцы, которые всё более явно ощущают российскую угрозу и для себя лично", – подчеркивает эксперт.
Что касается мобилизационных ресурсов (техники, оружия, боеприпасов), а также пополнения армий, тут, по его словам, сейчас сложности испытывают и Россия, и Украина.
"Но у Украины больше шансов решить эти проблемы, – считает Валерий Клочок. – В том числе, потому что Запад меняет подходы касательно предоставления нам поддержки, увеличивает производство боеприпасов и вооружений. К тому же, РФ – под санкциями. У нее осталось фактически два источника поставок извне – это Северная Корея (которая сама всё более явно готовится к войне с Южной Кореей
), а также Иран, у которого тоже непростая ситуация, учитывая "погорячение" на Ближнем Востоке".
По словам эксперта, в сокращение возможностей РФ получать доходы за счет продажи нефти и газа вносят свою лепту и СБУ с нашим Главным управлением разведки, уничтожая нефтяную инфраструктуру страны-агрессора.
"Учитывая вышесказанное, фронт находится в определенном ожидании, хоть на данный момент больше атакуют россияне. Но спустя месяц-два, как отмечал руководитель ГУР Буданов
, они могут уже исчерпать свои наступательные возможности", – заключает Валерий Клочок.
Похоже, что Авдеевку в скором времени нужно будет покинуть
Политолог-международник, волонтер Богдан Мирошников отмечает, что тяжело сейчас на всех фронтах – и военном, и дипломатическом.
"Оккупанты всё жестче напирают на Авдеевку
. Не в последнюю очередь из-за наших ошибок. Они сделали удачный и креативный отвлекающий маневр, когда по трубе пробрались в частный сектор. Это оттянуло наши силы на юг, а противник ввел свои основные силы по дирекции карьер-юго-восточный обходной путь АКХЗ, в сторону железной дороги. И буквально за два дня добрался до "железки". Сейчас оккупанты уже дальше. И, похоже, что Авдеевку в скором времени нужно будет покинуть. Но сделать это также будет нелегко", – считает эксперт.
Он акцентирует, что в районе Новомихайловки всё в той же Донецкой области также идут серьезные бои.
"Тут противник хочет окружить нашу угледарскую группировку – и двигаться на Покровск. Пока получается не очень, но есть подозрение, что россияне усилят атаки в ближайшие дни. Сейчас их наступление на пике. Нам нужно это выдержать – и больше не допускать одних и тех же ошибок… На остальных участках фронта тоже тяжело, но уже не так, как на вышеупомянутых", – подчеркивает Богдан Мирошников.
Что касается дипломатического фронта, тут, по его словам, всё внимание сейчас сосредоточено на США.
"Смогут ли американские парламентарии принять пакет помощи для нас – сказать пока сложно. В Сенате со второй попытки удачно прошло протокольное голосование. Но это Сенат. А в Палате представителей, где большинство за республиканцами, всё куда сложнее. Трамп хочет навести побольше хаоса
, чтобы потом обвинить Байдена, стать президентом и типа всё "разрулить". Но для нас любые промедления – это новые потери. Хотя надежда на положительное решение всё же есть, – считает эксперт. – Ведь даже с Венгрией, блокировавшей помощь Украине, господин Шольц разобрался худо-бедно. Теперь он же едет в США – решать задачку со звездочкой".
Читайте также на портале "Комментарии" — что повлияло на решение Зеленского снять Залужного: как отреагировали украинцы и Запад.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.