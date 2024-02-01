Буданов рассказал, когда Украина пойдет в новое наступление

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что Украина начнет новое наступление для освобождения оккупированных территорий весной этого года. По словам Буданова, это произойдет по окончании российских попыток захватить украинские земли зимой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.



Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

После летнего наступления, которое не принесло тех результатов, которые ожидало общество, Украина перешла, по словам Буданова, к "активной обороне". Глава ГУР рассказал, что украинские силы строят укрепления в тылу, а Россия сейчас пытается завоевать неоккупированные части Луганщины и Донетчины, где атакует сразу на нескольких направлениях: Купянск, Бахмут, Лиман и Авдеевка.

Несмотря на это, Кирилл Буданов ожидает, что до "ранней весны" российское наступление будет "полностью исчерпано", и тогда ВСУ смогут начать новую военную кампанию на позиции РФ в Украине.

"Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Она закончится, а потом начнется наша", – говорит Буданов.

Глава ГУР также прокомментировал нынешнее наступление россиян, отметив, что Москва имела "некоторые успехи", в частности возле Авдеевки. Однако Буданов подчеркнул, что это не то, что ожидали получить в Кремле.

"Но это совсем не то, чего они ожидали, даже близко", – добавил Буданов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ГУР Кирилл Буданов утверждает, что доказательств о смерти Пригожина нет.

Также "Комментарии" писали, что Кирилл Буданов рассказал, считает ли бывшего президента США Дональда Трампа поклонником России.