Спикер ОСУВ «Таврия»: Ситуация в Авдеевке сложная. Бои уже идут в самом городе

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Ткачик Олеся
Некорректно говорить о том, какую часть города захватили оккупанты, поскольку одно дело административные границы, а другое дело – это конкретные позиции, подчеркнул Дмитрий Лыховий.
Идут бои за Авдеевку
По его словам, противник активизировал наступательные действия.
Спикер ОСУВ "Таврия" рассказал, что россияне планируют перерезать главную логистическую артерию, чтобы организовать оперативное оцепление Авдеевки.
Вместе с тем, Лыховий подчеркнул, что украинские военные принимают меры по улучшению устойчивости обороны, в частности, они устанавливают дополнительные огневые позиции и задействуют для отражения агрессии новые подразделения.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российская армия усиливает давление на Авдеевку с северного направления, оккупанты захватили уже почти 18% территории города. По словам экспертов, враг продолжает вести штурмовые действия на территории частного сектора на севере Авдеевки.
Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин хочет записать видео с Авдеевки на фоне техники НАТО. Российский Телеграмм-канал "Кремлевская табакерка" распространил информацию, что диктатор Владимир Путин приказал своим военным захватить Авдеевку до 1 марта, потому что хочет записать оттуда обращение. Он считает, что в подвалах коксохима находится много техники НАТО. Ее диктатор хочет использовать в качестве фона для своего видео.
Портал "Комментарии" сообщал, что сейчас самый сложный период в обороне Авдеевки. Россиянам остается пройти около полутора километров или меньше до основной трассы, которая считается главным путем до Авдеевки.
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