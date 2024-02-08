Спикер ОСУВ «Таврия»: Ситуация в Авдеевке сложная. Бои уже идут в самом городе

Некорректно говорить о том, какую часть города захватили оккупанты, поскольку одно дело административные границы, а другое дело – это конкретные позиции, подчеркнул Дмитрий Лыховий.

Идут бои за Авдеевку

По его словам, противник активизировал наступательные действия.

"Могу подтвердить, что боестолкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы от города, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером. Там он направляет основной штурмовой напор на севере Авдеевки",

— сообщил Лыховий.

Спикер ОСУВ "Таврия" рассказал, что россияне планируют перерезать главную логистическую артерию, чтобы организовать оперативное оцепление Авдеевки.

"Враг продолжает нести значительные потери, но имеет большие резервы и постоянно вводит в действие новые подразделения",

– подчеркнул он.

Вместе с тем, Лыховий подчеркнул, что украинские военные принимают меры по улучшению устойчивости обороны, в частности, они устанавливают дополнительные огневые позиции и задействуют для отражения агрессии новые подразделения.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российская армия усиливает давление на Авдеевку с северного направления, оккупанты захватили уже почти 18% территории города. По словам экспертов, враг продолжает вести штурмовые действия на территории частного сектора на севере Авдеевки.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин хочет записать видео с Авдеевки на фоне техники НАТО. Российский Телеграмм-канал "Кремлевская табакерка" распространил информацию, что диктатор Владимир Путин приказал своим военным захватить Авдеевку до 1 марта, потому что хочет записать оттуда обращение. Он считает, что в подвалах коксохима находится много техники НАТО. Ее диктатор хочет использовать в качестве фона для своего видео.

Портал "Комментарии" сообщал, что сейчас самый сложный период в обороне Авдеевки. Россиянам остается пройти около полутора километров или меньше до основной трассы, которая считается главным путем до Авдеевки.



