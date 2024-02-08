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РФ не оставляет попыток захватить Новомихайловку: что известно

Российские захватчики пытаются захватить Новомихайловку неподалеку от Угледара

8 февраля 2024, 23:44
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские оккупанты не оставляют попыток занять населенный пункт Новомихайловка Донецкой области.

РФ не оставляет попыток захватить Новомихайловку: что известно

Враг пытается оккупировать Новомихайловку. Фото из открытых источников

Как сообщает Telegram-канал DeepState, в Новомихайловке не прекращаются бои, враг продолжает прилагать усилия, чтобы захватить село.

По данным DeepState, на днях российским оккупантам удалось зайти в крайние дома населённого пункта. Сообщается, что захватчики смогли даже поднять вражеский флаг в пределах населенного пункта.

Впрочем, по предварительной информации канала, украинским защитникам удалось выбить россиян из Новомихайловки. При этом Силам обороны удалось успешно уничтожить вражескую технику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение назначить Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ, вероятно, вызовет негативную реакцию среди находящихся на фронте украинских военнослужащих, пишет издание The Washington Post. WP отмечает, что рядовые солдаты не очень любят Сырского, поскольку многие считают его командиром советского типа. WP приводит слова неназванного украинского высокопоставленного военного чиновника, который рассказал, что "сто процентов" его подчиненных не уважают Сырского, считая, что "он не считает жизнь солдат".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что задачи в войне меняются, поэтому нужно адаптироваться к новым реалиям. По его словам, принято решение о необходимости смены стратегии. После встречи с президентом Залужный ушел в отставку. Он поблагодарил всех, кто рядом – команду Генерального штаба, Министерства обороны, Президента Украины.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/18804
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