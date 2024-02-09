Что происходит на военном и дипломатическом фронтах: у кого больше шансов выстоять

Несмотря на заметную пробуксовку с помощью со стороны США, американские партнеры продолжают поставлять нам некоторые виды вооружений, законтрактованные ранее. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает европейцев оказывать больше помощи Украине, иначе российская армия начнет угрожать уже им. Пока же РФ активно атакует в Украине, особенно в районе Авдеевки. Эксперты оценили для портала "Комментарии", что происходит сейчас на военных и дипломатических фронтах российско-украинской войны.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

У Украины больше шансов решить возникшие проблемы

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает готовность Запада и далее поддерживать нашу страну.

имеем также выделение ЕС 50 млрд евро нашей стране на четыре года активизацию темы передачи Украине доходов от замороженных российских активов Даже, если вдруг в Штатах не удастся в ближайшее время решить вопрос помощи нашей стране, больше станут вкладываться европейцы, которые всё более явно ощущают российскую угрозу и для себя лично", – подчеркивает эксперт. "За это ведется очень серьезная дипломатическая и информационная битва между Украиной и Россией. В последнее время есть позитивные для нас сигналы из Сената ( верхняя палата парламента США ),

Что касается мобилизационных ресурсов (техники, оружия, боеприпасов), а также пополнения армий, тут, по его словам, сейчас сложности испытывают и Россия, и Украина.

а также Иран, у которого тоже непростая ситуация, учитывая "погорячение" на Ближнем Востоке". "Но у Украины больше шансов решить эти проблемы, – считает Валерий Клочок. – В том числе, потому что Запад меняет подходы касательно предоставления нам поддержки, увеличивает производство боеприпасов и вооружений. К тому же, РФ – под санкциями. У нее осталось фактически два источника поставок извне – это Северная Корея (которая сама всё более явно готовится к войне с Южной Кореей ),

По словам эксперта, в сокращение возможностей РФ получать доходы за счет продажи нефти и газа вносят свою лепту и СБУ с нашим Главным управлением разведки, уничтожая нефтяную инфраструктуру страны-агрессора.

они могут уже исчерпать свои наступательные возможности", – заключает Валерий Клочок. "Учитывая вышесказанное, фронт находится в определенном ожидании, хоть на данный момент больше атакуют россияне. Но спустя месяц-два, как отмечал руководитель ГУР Буданов

Похоже, что Авдеевку в скором времени нужно будет покинуть

Политолог-международник, волонтер Богдан Мирошников отмечает, что тяжело сейчас на всех фронтах – и военном, и дипломатическом.

Не в последнюю очередь из-за наших ошибок. Они сделали удачный и креативный отвлекающий маневр, когда по трубе пробрались в частный сектор. Это оттянуло наши силы на юг, а противник ввел свои основные силы по дирекции карьер-юго-восточный обходной путь АКХЗ, в сторону железной дороги. И буквально за два дня добрался до "железки". Сейчас оккупанты уже дальше. И, похоже, что Авдеевку в скором времени нужно будет покинуть. Но сделать это также будет нелегко", – считает эксперт. "Оккупанты всё жестче напирают на Авдеевку

Он акцентирует, что в районе Новомихайловки всё в той же Донецкой области также идут серьезные бои.

"Тут противник хочет окружить нашу угледарскую группировку – и двигаться на Покровск. Пока получается не очень, но есть подозрение, что россияне усилят атаки в ближайшие дни. Сейчас их наступление на пике. Нам нужно это выдержать – и больше не допускать одних и тех же ошибок… На остальных участках фронта тоже тяжело, но уже не так, как на вышеупомянутых", – подчеркивает Богдан Мирошников.

Что касается дипломатического фронта, тут, по его словам, всё внимание сейчас сосредоточено на США.

чтобы потом обвинить Байдена, стать президентом и типа всё "разрулить". Но для нас любые промедления – это новые потери. Хотя надежда на положительное решение всё же есть, – считает эксперт. – Ведь даже с Венгрией, блокировавшей помощь Украине, господин Шольц разобрался худо-бедно. Теперь он же едет в США – решать задачку со звездочкой". "Смогут ли американские парламентарии принять пакет помощи для нас – сказать пока сложно. В Сенате со второй попытки удачно прошло протокольное голосование. Но это Сенат. А в Палате представителей, где большинство за республиканцами, всё куда сложнее. Трамп хочет навести побольше хаоса

Читайте также на портале "Комментарии" — что повлияло на решение Зеленского снять Залужного: как отреагировали украинцы и Запад.