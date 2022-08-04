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Бойцы ВСУ отразили очередные атаки оккупантов на востоке Украины - подробности

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 18:38
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Бойцы ВСУ отразили очередные атаки оккупантов на востоке Украины - подробности

ВСУ

Как информирует Генштаб ВСУ. на Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Около четырех последних населённых пунктов для ударов задействовал авиацию.

"Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются", — Генштаб ВСУ. 

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка.

"Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются", — Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Резников резко отреагировал на отчет Amnesty International о нарушении законов войны Украиной. В Amnesty International обвинили Украину в нарушении законов войны. 

Читайте также о том, что "Сто человек зашли — всех убили": оккупанты жалуются на большие потери и действия своего командования (ВИДЕО). ГУР МО перехватило разговор оккупантов, в котором они обсуждали ситуацию на фронте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Еленовка №2: россияне сообщили о новом обстреле колонии с украинскими военнопленными. Кремлевские пропагандисты обвинили в атаке ВСУ, но ситуация может оказаться, как в случае с терактом в Еленовке. 

Также "Комментарии" информировали о том, что передел мира начался: как остановить приближающуюся Третью мировую – какая роль здесь у Украины. Агрессия России уже стала примером для дикторских режимов, которые жаждут устроить новый передал мира. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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