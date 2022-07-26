Бойцы СБУ уничтожили три российских танка Т-72 (ВИДЕО)

Бойцы Службы безопасности Украины уничтожили бронетехнику оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

СБУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, военная контрразведка СБУ уничтожила ударными дронами еще три российских танка Т-72.

"На днях еще три Т-72 попали в прицел и были также ярко уничтожены сотрудниками СБУ. Работаем дальше! Слава Украине!",- пишет СБУ.

Также СБУ опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение вражеских танков.

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