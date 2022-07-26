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Бойцы СБУ уничтожили три российских танка Т-72 (ВИДЕО)

Удар по вражеской технике был нанесен с помощью ударных дронов

сегодня, 17:22
Автор:

Денис
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Бойцы Службы безопасности Украины уничтожили бронетехнику оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook. 

Бойцы СБУ уничтожили три российских танка Т-72 (ВИДЕО)

СБУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, военная контрразведка СБУ уничтожила ударными дронами еще три российских танка Т-72. 

"На днях еще три Т-72 попали в прицел и были также ярко уничтожены сотрудниками СБУ. Работаем дальше! Слава Украине!",- пишет СБУ. 

Также СБУ опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение вражеских танков. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Поджаривают рашистов": бойцы чеченского батальона уничтожают оккупантов на Запорожском направлении — ВИДЕО. В ЗОВА показали, как бойцы Чеченского батальона имени Шейха Мансура помогают украинским воинам уничтожать оккупантов. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Читайте также о том, что в МИД России пояснили, при каких обстоятельствах в Украине завершатся боевые действия. Глава МИД РФ снова повторил кремлевский тезис о желании переговоров с Киевом. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что когда закончится активная фаза войны в Украине: военный эксперт дал ответ. Военный эксперт прогнозирует, что Путин будет пытаться перетянуть конфликт на следующий год, попытаясь заморозить его. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
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