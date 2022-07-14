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Били, а потом застрелили: российских солдат убивают свои же офицеры - перехват разговора (ВИДЕО)

ГУР МО публикует новые перехваты разговоров оккупантов

сегодня, 17:53
Автор:

Денис
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной перехват разговора жены российского солдата, который воюет против Украины. Видео было опубликовано на официальной странице ГУР МО в социальной сети Facebook. 

Били, а потом застрелили: российских солдат убивают свои же офицеры - перехват разговора (ВИДЕО)

Армия РФ

В перехвате жена русского оккупанта простит найти любые возможности, чтобы вернуться с войны домой, а потом рассказывает историю о своей знакомой у которой сына убили в Украине. 

"Его привезли. Она хотела его помыть, в другой гроб переложить. А он был весь забинтованный… Прошел месяц и пришел его друг из армии, у него контракт закончился. Он тоже "там" был. Пришел к матери и сказал, что его убили два офицера. И что он был весь избит", — говорит мать оккупанта. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что они должны испить эту чашу сполна: сеть подорвала реакция россиян на ракетный удар по Виннице. Граждан РФ, которые не радовались обстрелу Винницы, остались в меньшинстве. 

Читайте также о том, что уничтожили врага за считанные минуты: спецназ Нацвардии устроил засаду на россиян в Донецкой области (ВИДЕО). Спецназ НГУ уничтожил передовые группы наблюдения россиян. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Сегодня ночью ВСУ спросят их за Винницу, Николаев и Харьков": в ОП прокомментировали удар по Виннице. Арестович отреагировал на ракетный удар рф. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Стамбуле завершились переговоры по "зерновому коридору": известны первые результаты. Стороны договорились создать координационный центр по возобновлению экспорта зерна из Украины. 



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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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