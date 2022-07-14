Они должны испить эту чашу сполна: сеть подорвала реакция россиян на ракетный удар по Виннице

Многие до сих пор считают, что Путин и его окружение ведёт войну против Украины, а подавляющее большинство россиян другого мнения, мол люди просто одурманены пропагандой, считая, что "народ Донбасса притесняют неонацисты". Вот только после ужасного удара по Виннице россияне в который раз показали своё истинное лицо. Многие граждане РФ восторженно восприняли ракетный удар РФ по украинским гражданам. Россиян не смутило даже то, что вследствие этого удара погибли дети, множество людей в тяжёлом состоянии в больнице.

Удар по Виннице. Фото: ГСЧС

Подтверждением эйфории россиян есть то, как они принялись комментировать новость о ракетном ударе в Telegram штатной пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян.

"Молодцы! Бейте, бейте их без жалости", — написала Надежда Каледина.

"Им надо не фотки выставлять, а капитуляцию объявлять и садиться за стол переговоров", — поделилась мнением Катюша.

"Неужели у кого-то может возникнуть мысль, что российская армия может ударить по гражданским... и уж тем более по роддому? Насколько же надо не знать и не любить свою страну, чтобы допустить подобное", — спросил пользователь НО.

Один комментарий лучше другого, но правды ради нужно сказать, что есть и адекватные комментарии россиян, но их намного меньше.

"Погибли 20 мирных жителей. Из них 3 ребенка. Чему радуетесь???" — спросил Andrej.

Читайте также на портале "Комментарии" — одним из первых после ракетного удара россиян по Виннице отреагировал главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев. Он, как это уже было ранее после попадания рашистов по другим гражданским объектам в Украине, заявил, что на самом деле Россия поразила военную часть в Гайсине Винницкой области, что есть, конечно же самой откровенной ложью. И смерти минимум троих детей эту ложь полностью опровергают.





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